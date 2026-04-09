Шахтар оголосив 11 гравців, які почнуть гру з АЗ

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" визначився зі стартовим складом на перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Поєдинок розпочнеться у Кракові о 22:00 за київським часом.

Про стартові склади клубів повідомив портал Новини.LIVE.

Проспер Оба на лавці запасних. Фото: "Шахтар"

Туран визначився зі стартовим складом

Головний тренер "гірників" Арда Туран обрав наступний стартовий склад: Різник, Бондар, Педріньйо, Невертон, Педро Енріке, Ісаке, Вінісіус, Кауан Еліас, Матвієнко, Очеретько, Аліссон.

У запасі залишилися Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Егіналдо, Швед, Бондаренко, Назарина, Лукас, Проспер, Траоре та Мейреллес.

"Шахтар" підходить до гри після впевненої перемоги над "Рухом" із рахунком 3:0 у чемпіонаті України. Завдяки цьому результату команда зберегла лідерські позиції в турнірній таблиці, ділячи перше місце з "ЛНЗ" — обидва клуби мають по 50 очок, однак у "гірників" є матч у запасі.

В основному раунді Ліги конференцій "Шахтар" набрав 13 очок і посів шосте місце, що дозволило команді напряму вийти до 1/8 фіналу. Там "гірники" здолали польський "Лех" за сумою двох матчів, хоча домашня гра виявилася значно складнішою, ніж очікувалося.

Склад АЗ: Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума, Сміт, Мейнанс, де Віт — Пататі, Перротт, Садік.

Запасні: Вергюлст, Деен, Деккер, Чавес, Ітіхара, Дейкстра, Уфкір, Даал, Шин, Меердінк, Ковач, Богард.

