Шахтар назвав стартовий склад на чвертьфінал Ліги конференцій

Шахтар назвав стартовий склад на чвертьфінал Ліги конференцій

Дата публікації: 9 квітня 2026 21:42
Шахтар оголосив 11 гравців, які почнуть гру з АЗ
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" визначився зі стартовим складом на перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Поєдинок розпочнеться у Кракові о 22:00 за київським часом.

Про стартові склади клубів повідомив портал Новини.LIVE.

Игроки донецкого Шахтера
Проспер Оба на лавці запасних. Фото: "Шахтар"

Туран визначився зі стартовим складом

Головний тренер "гірників" Арда Туран обрав наступний стартовий склад: Різник, Бондар, Педріньйо, Невертон, Педро Енріке, Ісаке, Вінісіус, Кауан Еліас, Матвієнко, Очеретько, Аліссон.

У запасі залишилися Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Егіналдо, ШведБондаренко, НазаринаЛукас, Проспер, Траоре та Мейреллес.

"Шахтар" підходить до гри після впевненої перемоги над "Рухом" із рахунком 3:0 у чемпіонаті України. Завдяки цьому результату команда зберегла лідерські позиції в турнірній таблиці, ділячи перше місце з "ЛНЗ" — обидва клуби мають по 50 очок, однак у "гірників" є матч у запасі.

Читайте також:

В основному раунді Ліги конференцій "Шахтар" набрав 13 очок і посів шосте місце, що дозволило команді напряму вийти до 1/8 фіналу. Там "гірники" здолали польський "Лех" за сумою двох матчів, хоча домашня гра виявилася значно складнішою, ніж очікувалося.

Склад АЗ: Зут Гус, Пенетраван Дейл Майкума, Сміт, Мейнанс, де Віт Пататі, Перротт, Садік.

Запасні: Вергюлст, Деен, Деккер, ЧавесІтіхара, Дейкстра, Уфкір, Даал, Шин, Меердінк, Ковач, Богард.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, французький "ПСЖ" може підписати другого росіянина після Матвія Сафонова.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Нікола Ріццолі дав оцінку незарахованому голу Матвія Пономаренка у ворота "Карпат".

ФК Шахтар Ліга Конференцій АЗ Алкмаар
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
