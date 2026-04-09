Шахтер объявил 11 игроков, которые начнут игру с АЗ

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" определился со стартовым составом на первый матч четвертьфинала Лиги конференций против нидерландского АЗ. Поединок начнется в Кракове в 22:00 по киевскому времени.

О стартовых составах клубов сообщил портал Новини.LIVE.

Проспер Оба на скамейке запасных. Фото: "Шахтер"

Туран определился со стартовым составом

Главный тренер "горняков" Арда Туран выбрал следующий стартовый состав: Резник, Бондарь, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Исаке, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Алиссон.

В запасе остались Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Эгиналдо, Швед, Бондаренко, Назарина, Лукас, Проспер, Траоре и Мейреллес.

"Шахтер" подходит к игре после уверенной победы над "Рухом" со счетом 3:0 в чемпионате Украины. Благодаря этому результату команда сохранила лидерские позиции в турнирной таблице, деля первое место с "ЛНЗ" — оба клуба имеют по 50 очков, однако у "горняков" есть матч в запасе.

В основном раунде Лиги конференций "Шахтер" набрал 13 очков и занял шестое место, что позволило команде напрямую выйти в 1/8 финала. Там "горняки" одолели польский "Лех" по сумме двух матчей, хотя домашняя игра оказалась значительно сложнее, чем ожидалось.

Состав АЗ: Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума, Смит, Мейнанс, де Вит — Патати, Перротт, Садик.

Запасные: Вергюлст, Деен, Деккер, Чавес, Итихара, Дейкстра, Уфкир, Даал, Шин, Меердинк, Ковач, Богард.

