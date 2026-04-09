Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шахтер назвал стартовый состав на четвертьфинал Лиги конференций

Шахтер назвал стартовый состав на четвертьфинал Лиги конференций

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 21:42
Шахтер объявил 11 игроков, которые начнут игру с АЗ
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" определился со стартовым составом на первый матч четвертьфинала Лиги конференций против нидерландского АЗ. Поединок начнется в Кракове в 22:00 по киевскому времени.

О стартовых составах клубов сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки донецкого Шахтера
Проспер Оба на скамейке запасных. Фото: "Шахтер"

Туран определился со стартовым составом

Главный тренер "горняков" Арда Туран выбрал следующий стартовый состав: Резник, Бондарь, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Исаке, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Алиссон.

В запасе остались Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Эгиналдо, Швед, Бондаренко, Назарина, Лукас, Проспер, Траоре и Мейреллес.

"Шахтер" подходит к игре после уверенной победы над "Рухом" со счетом 3:0 в чемпионате Украины. Благодаря этому результату команда сохранила лидерские позиции в турнирной таблице, деля первое место с "ЛНЗ" — оба клуба имеют по 50 очков, однако у "горняков" есть матч в запасе.

В основном раунде Лиги конференций "Шахтер" набрал 13 очков и занял шестое место, что позволило команде напрямую выйти в 1/8 финала. Там "горняки" одолели польский "Лех" по сумме двух матчей, хотя домашняя игра оказалась значительно сложнее, чем ожидалось.

Состав АЗ: Зут Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума, Смит, Мейнанс, де Вит — Патати, Перротт, Садик.

Запасные: Вергюлст, Деен, Деккер, Чавес, Итихара, Дейкстра, Уфкир, Даал, Шин, Меердинк, Ковач, Богард.

ФК Шахтер Лига Конференций АЗ Алкмаар
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации