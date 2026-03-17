Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Арда Туран розкритикував графік матчів Шахтаря і звернувся до УАФ

Арда Туран розкритикував графік матчів Шахтаря і звернувся до УАФ

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 07:20
Арда Туран розкритикував графік матчів Шахтаря і звернувся до УАФ
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував фізичний стан команди після перемоги над "Металістом 1925" у 20-му турі УПЛ. Наставник звернув увагу на втому гравців і пояснив зміну акцентів у грі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Арда Туран на тренуванні "гірників". Фото: "Шахтар"

Туран розкритикував графік матчів

За словами Турана, щільний календар і постійні переїзди суттєво впливають на готовність команди. Тренер зазначив, що в нинішніх умовах "Шахтар" змушений адаптуватися до навантажень і шукати баланс між результатом і фізичними можливостями гравців.

"Подорожі нас дуже втомлюють, але ми змушені працювати в цих умовах", — сказав Туран.

На його думку, проведення гри в нинішніх умовах не було оптимальним через фізичний стан футболістів, однак він визнав, що команда повинна приймати такі обставини.

Арда Туран на тренировке Шахтера
Тренерський штаб "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтарю" спершу довелося 12 березня грати в Лізі конференцій з "Лехом" у Польщі, а 15-го у Львові з "Металістом 1925". Перенести гру на 16 березня або на більш пізні дати не вдалося, оскільки в березні національна збірна грає в плей-оф ЧС-2026.

Туран підкреслив важливість підтримки національної збірної України, яка готується до матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу. При цьому він звернув увагу УАФ на те, що через це страждає клуб, якому не йдуть на поступки.

"Шахтар" обіграв "Металіст 1925" з рахунком 1:0 та продовжує боротьбу за високі місця в турнірній таблиці УПЛ. Цей результат дозволив донецькому клубу зберегти відрив у три очки над ЛНЗ.

УАФ ФК Шахтар Ліга чемпіонів ФК Металіст 1925 Арда Туран
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації