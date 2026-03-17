Арда Туран розкритикував графік матчів Шахтаря і звернувся до УАФ

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував фізичний стан команди після перемоги над "Металістом 1925" у 20-му турі УПЛ. Наставник звернув увагу на втому гравців і пояснив зміну акцентів у грі.

Туран розкритикував графік матчів

За словами Турана, щільний календар і постійні переїзди суттєво впливають на готовність команди. Тренер зазначив, що в нинішніх умовах "Шахтар" змушений адаптуватися до навантажень і шукати баланс між результатом і фізичними можливостями гравців.

"Подорожі нас дуже втомлюють, але ми змушені працювати в цих умовах", — сказав Туран.

На його думку, проведення гри в нинішніх умовах не було оптимальним через фізичний стан футболістів, однак він визнав, що команда повинна приймати такі обставини.

"Шахтарю" спершу довелося 12 березня грати в Лізі конференцій з "Лехом" у Польщі, а 15-го у Львові з "Металістом 1925". Перенести гру на 16 березня або на більш пізні дати не вдалося, оскільки в березні національна збірна грає в плей-оф ЧС-2026.

Туран підкреслив важливість підтримки національної збірної України, яка готується до матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу. При цьому він звернув увагу УАФ на те, що через це страждає клуб, якому не йдуть на поступки.

"Шахтар" обіграв "Металіст 1925" з рахунком 1:0 та продовжує боротьбу за високі місця в турнірній таблиці УПЛ. Цей результат дозволив донецькому клубу зберегти відрив у три очки над ЛНЗ.

