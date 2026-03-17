Арда Туран раскритиковал график матчей Шахтера и обратился к УАФ

Арда Туран раскритиковал график матчей Шахтера и обратился к УАФ

Дата публикации 17 марта 2026 07:20
Арда Туран раскритиковал график матчей Шахтера и обратился к УАФ
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал физическое состояние команды после победы над "Металлистом 1925" в 20-м туре УПЛ. Наставник обратил внимание на усталости игроков и объяснил смену акцентов в игре.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Туран раскритиковал график матчей

По словам Турана, плотный календарь и постоянные переезды существенно влияют на готовность команды. Тренер отметил, что в нынешних условиях "Шахтер" вынужден адаптироваться к нагрузкам и искать баланс между результатом и физическими возможностями игроков.

"Путешествия нас очень утомляют, но мы вынуждены работать в этих условиях", — сказал Туран.

По его мнению, проведение игры в нынешних условиях не было оптимальным из-за физического состояния футболистов, однако он признал, что команда должна принимать такие обстоятельства.

"Шахтеру" сперва пришлось 12 марта играть в Лиге конференций с "Лехом" в Польше, а 15-го во Львове с "Металлистом 1925". Перенести игру на 16 марта или на более поздние даты не удалось, поскольку в марте национальная сборная играет в плей-офф ЧМ-2026.

Туран подчеркнул важность поддержки национальной сборной Украины, которая готовится к матчам плей-офф отбора на чемпионат мира. При этом он обратил внимание УАФ на то, что из-за этого страдает клуб, которому не идут на уступки.

"Шахтер" обыграл "Металлист 1925" со счетом 1:0 и продолжает борьбу за высокие места в турнирной таблице УПЛ. Этот результат позволил донецкому клубу сохранить отрыв в три очка над ЛНЗ.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
