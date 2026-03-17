Пономаренко разом з гравцем Шахтаря потрапили в Топ-5 кращих нападників

Одразу три нападники клубів української Прем’єр-ліги потрапили до рейтингу найкращих центральних форвардів світу віком до 21 року поза топ-5 провідних європейських чемпіонатів. Дослідження провів аналітичний центр CIES Football Observatory.

Читайте також:

Троє гравців з УПЛ серед найкращих у світі

Найвищу позицію серед представників УПЛ посів бразильський нападник "Шахтаря" Кауан Еліас. Він очолив рейтинг, отримавши 80,4 бала зі 100 можливих за спеціальним статистичним індексом CIES Score.

До списку також увійшов форвард "Динамо" Матвій Пономаренко, який розташувався на четвертому місці з показником 76,9 бала.

Ще один представник "Шахтаря" Лука Мейрелліш опинився на сьомій позиції. Його результат склав 74,4 бала. Таким чином, одразу двоє гравців донецького клубу опинилися серед десяти найперспективніших молодих центрфорвардів за межами топових ліг Європи.

Аналітики формували рейтинг на основі спеціального статистичного індексу, створеного у співпраці з компанією Impect. Показник враховує ефективність футболістів у матчах, їхню результативність, участь у створенні гольових моментів та інші ключові статистичні параметри гри нападників.

Присутність одразу трьох гравців УПЛ у топ-10 свідчить про високий рівень молодих форвардів українського чемпіонату.

До десятки найкращих також увійшли гравці клубів зі Швейцарії, Нідерландів, Іспанії та США. Друге місце у рейтингу посів Омар Жанне з "Лозанни", а третє — Мусса Сумано з "Бреди".

Повний топ-10 рейтингу виглядає так:

Кауан Еліас ("Шахтар") — 80,4 Омар Жанне ("Лозанна") — 79,0 Мусса Сумано ("Бреда") — 77,3 Матвій Пономаренко ("Динамо") — 76,9 Юліан Холл ("Нью-Йорк") — 76,2 Йоріс Манкан ("Ньйоннас") — 75,3 Лука Мейрелліш ("Шахтар") — 74,4 Горка Каррера ("Реал Сосьєдад") — 73,9 Леон Гргіч ("Штурм") — 73,5 Оскар Кабвіт ("Люцерн") — 73,5

Нагадаємо, центрбек "Динамо" та збірної України Тарас Михавко може стати гравцем відомо клубу.

Вихованець "Динамо" відмовився від хорошої пропозиції через бажання грати в Києві.