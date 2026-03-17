Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Пономаренко разом з гравцем Шахтаря потрапили в Топ-5 кращих нападників

Пономаренко разом з гравцем Шахтаря потрапили в Топ-5 кращих нападників

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 00:43
Матвій Пономаренко в матчі за "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Одразу три нападники клубів української Прем’єр-ліги потрапили до рейтингу найкращих центральних форвардів світу віком до 21 року поза топ-5 провідних європейських чемпіонатів. Дослідження провів аналітичний центр CIES Football Observatory.

Результати дослідження опублікувала пресслужба центру, повідомив портал Новини.LIVE.

Кауан Еліас. Фото: "Шахтар"

Троє гравців з УПЛ серед найкращих у світі

Найвищу позицію серед представників УПЛ посів бразильський нападник "Шахтаря" Кауан Еліас. Він очолив рейтинг, отримавши 80,4 бала зі 100 можливих за спеціальним статистичним індексом CIES Score.

До списку також увійшов форвард "Динамо" Матвій Пономаренко, який розташувався на четвертому місці з показником 76,9 бала.

Ще один представник "Шахтаря" Лука Мейрелліш опинився на сьомій позиції. Його результат склав 74,4 бала. Таким чином, одразу двоє гравців донецького клубу опинилися серед десяти найперспективніших молодих центрфорвардів за межами топових ліг Європи.

Аналітики формували рейтинг на основі спеціального статистичного індексу, створеного у співпраці з компанією Impect. Показник враховує ефективність футболістів у матчах, їхню результативність, участь у створенні гольових моментів та інші ключові статистичні параметри гри нападників.

Присутність одразу трьох гравців УПЛ у топ-10 свідчить про високий рівень молодих форвардів українського чемпіонату.

До десятки найкращих також увійшли гравці клубів зі Швейцарії, Нідерландів, Іспанії та США. Друге місце у рейтингу посів Омар Жанне з "Лозанни", а третє — Мусса Сумано з "Бреди".

Повний топ-10 рейтингу виглядає так:

  1. Кауан Еліас ("Шахтар") — 80,4
  2. Омар Жанне ("Лозанна") — 79,0
  3. Мусса Сумано ("Бреда") — 77,3
  4. Матвій Пономаренко ("Динамо") — 76,9
  5. Юліан Холл ("Нью-Йорк") — 76,2
  6. Йоріс Манкан ("Ньйоннас") — 75,3
  7. Лука Мейрелліш ("Шахтар") — 74,4
  8. Горка Каррера ("Реал Сосьєдад") — 73,9
  9. Леон Гргіч ("Штурм") — 73,5
  10. Оскар Кабвіт ("Люцерн") — 73,5

Нагадаємо, центрбек "Динамо" та збірної України Тарас Михавко може стати гравцем відомо клубу.

Вихованець "Динамо" відмовився від хорошої пропозиції через бажання грати в Києві.

ФК Шахтар Динамо УПЛ Матвій Пономаренко Кауан Еліас
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації