Пономаренко вместе с игроком Шахтера попали в Топ-5 лучших нападающих

Дата публикации 17 марта 2026 00:43
Матвей Пономаренко в матче за "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Сразу три нападающих клубов украинской Премьер-лиги попали в рейтинг лучших центральных форвардов мира в возрасте до 21 года вне топ-5 ведущих европейских чемпионатов. Исследование провел аналитический центр CIES Football Observatory.

Результаты исследования опубликовала пресс-служба центра, сообщил портал Новини.LIVE.

Кауан Элиас. Фото: "Шахтер"

Трое игроков из УПЛ среди лучших в мире

Самую высокую позицию среди представителей УПЛ занял бразильский нападающий "Шахтера" Кауан Элиас. Он возглавил рейтинг, получив 80,4 балла из 100 возможных по специальному статистическому индексу CIES Score.

В список также вошел форвард "Динамо" Матвей Пономаренко, который расположился на четвертом месте с показателем 76,9 балла.

Еще один представитель "Шахтера" Лука Мейреллиш оказался на седьмой позиции. Его результат составил 74,4 балла. Таким образом, сразу двое игроков донецкого клуба оказались среди десяти самых перспективных молодых центрфорвардов за пределами топовых лиг Европы.

Аналитики формировали рейтинг на основе специального статистического индекса, созданного в сотрудничестве с компанией Impect. Показатель учитывает эффективность футболистов в матчах, их результативность, участие в создании голевых моментов и другие ключевые статистические параметры игры нападающих.

Присутствие сразу трех игроков УПЛ в топ-10 свидетельствует о высоком уровне молодых форвардов украинского чемпионата.

В десятку лучших также вошли игроки клубов из Швейцарии, Нидерландов, Испании и США. Второе место в рейтинге занял Омар Жанне из "Лозанны", а третье — Мусса Сумано из "Бреды".

Полный топ-10 рейтинга выглядит так:

  1. Кауан Элиас ("Шахтер") — 80,4
  2. Омар Жанне ("Лозанна") — 79,0
  3. Мусса Сумано ("Бреда") — 77,3
  4. Матвей Пономаренко ("Динамо") — 76,9
  5. Юлиан Холл ("Нью-Йорк") — 76,2
  6. Йорис Манкан ("Ньйоннас") — 75,3
  7. Лука Мейреллиш ("Шахтер") — 74,4
  8. Горка Каррера ("Реал Сосьедад") — 73,9
  9. Леон Гргич ("Штурм") — 73,5
  10. Оскар Кабвит ("Люцерн") — 73,5

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
