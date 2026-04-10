Шахтер разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций

Педриньо после забитого мяча. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу над нидерландским АЗ Алкмаар со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги конференций. Команда Арды Турана сделала весомый шаг к полуфиналу турнира.

О результате поединка сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" порадовал своего президента

Отметим, что на матче впервые за 12 лет присутствовал президент "Шахтера" Ринат Ахметов. Ранее он отказывался посещать игры клуба до момента возвращения в Донецк на "Донбасс Арену", однако в этот раз лично поддержал команду.

Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя обе команды имели свои моменты. Самый опасный эпизод в составе "горняков" создал Кауан Элиас, который пробивал под перекладину, но вратарь АЗ спас. У гостей также был шанс открыть счет, однако Патати не сумел переиграть Дмитрия Ризныка.

На старте матча неприятный эпизод произошел с Исаке, который после столкновения с де Витом на время потерял ориентацию. Полузащитник не смог продолжить игру на должном уровне, и Туран заменил его уже на 24-й минуте.

После перерыва "Шахтер" прибавил в скорости и агрессии. На 72-й минуте счет открыл Педриньо, который нанес точный удар издали в верхний угол ворот после отскока.

На 81-й минуте "горняки" удвоили преимущество: после углового Валерий Бондарь выиграл борьбу в штрафной площадке, а Алиссон Сантана первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку.

Окончательную точку в матче поставил Алиссон на 83-й минуте, оформив дубль после быстрой атаки и передачи с фланга.

До завершения игры "Шахтер" контролировал ситуацию на поле, не позволив сопернику создать реальную угрозу своим воротам. Ризнык уверенно действовал в рамке и сохранил "сухой" счет.

"Шахтер" — АЗ — 3:0

Голы: Педриньо да Силва, 72, Алиссон, 81, 83

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Педриньо да Силва (Назарина, 89), Очеретько, Исаке (Бондаренко, 24) — Алиссон (Конопля, 89), Элиас (Траоре, 74), Невертон (Эгиналду, 74).

АЗ: Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума (Дейкстра, 46), Смит, Мейнанс, де Вит — Патати (Уфкир, 77), Перротт (Мердинк, 74), Садик (Даал, 55).

Предупреждения: Пенетра, де Вит

