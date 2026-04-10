Ахметов отреагировал на победу Шахтера и возвращение на стадион спустя 12 лет

Какими были первые слова Ахметова после победы Шахтера над АЗ в ЛК
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал победу клуба над АЗ Алкмаар (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций. Впервые за 12 лет он лично просматривал матч на трибуне.
После игры Ахметов дал свой комментарий корреспонденту MEGOGO, передает портал Новини.LIVE.
Ахметов снова был счастлив
По словам президента "Шахтера", важным было то, насколько уверенно и организованно команда победила. В ответном матче Ахметов надеется на такой же результат и выход в полуфинал турнира.
При этом владелец клуба признался, что доволен качеством футбола в исполнении "горняков".
"Мне кажется, игра была очень хорошая. Сегодня я счастлив, что увидел ребят и стадион", — отметил Ахметов.
Отдельно он обратил внимание на эмоции от возвращения на трибуны после длительной паузы.
"Я 12 лет не был на стадионе. Все смотрел по телевизору, а это немного другие эмоции и ощущения", — подчеркнул президент.
Также Ахметов отметил свою связь с клубом и футболом в целом. По его словам, футбол в его сердце уже 30 лет.
Ответный матч состоится 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с сильнейшим в паре "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".
