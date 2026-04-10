КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Главная Спорт Какими были первые слова Ахметова после победы Шахтера над АЗ в ЛК

Какими были первые слова Ахметова после победы Шахтера над АЗ в ЛК

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 08:30
Ахметов отреагировал на победу Шахтера и возвращение на стадион спустя 12 лет
Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов в окружении гендиректора Сергея Палкина и спортивного директора Дарио Срны. Фото: "Шахтер"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал победу клуба над АЗ Алкмаар (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций. Впервые за 12 лет он лично просматривал матч на трибуне.

После игры Ахметов дал свой комментарий корреспонденту MEGOGO, передает портал Новини.LIVE.

Ринат Ахметов на матче Шахтер – АЗ, 9 апреля 2026 года
Ринат Ахметов охотно общался с болельщиками. Фото: "Шахтер"

Ахметов снова был счастлив

По словам президента "Шахтера", важным было то, насколько уверенно и организованно команда победила. В ответном матче Ахметов надеется на такой же результат и выход в полуфинал турнира.

При этом владелец клуба признался, что доволен качеством футбола в исполнении "горняков".

"Мне кажется, игра была очень хорошая. Сегодня я счастлив, что увидел ребят и стадион", — отметил Ахметов.

Ринат Ахметов на матче Шахтер – АЗ, 9 апреля 2026 года
После игры Ринат Ахметов посетил раздевалку "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Отдельно он обратил внимание на эмоции от возвращения на трибуны после длительной паузы.

"Я 12 лет не был на стадионе. Все смотрел по телевизору, а это немного другие эмоции и ощущения", — подчеркнул президент.

Также Ахметов отметил свою связь с клубом и футболом в целом. По его словам, футбол в его сердце уже 30 лет.

Ответный матч состоится 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с сильнейшим в паре "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".

Напомним, второй российский игрок может перейти в "ПСЖ", где выступает украинец Илья Забарный.

Также портал Новини.LIVE публиковал комментарий Николы Риццоли относительно незасчитанного гола Матвея Пономаренко в матче "Динамо" — "Карпаты".

Ринат Ахметов ФК Шахтер Лига Конференций
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
