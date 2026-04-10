Ахметов отреагировал на победу Шахтера и возвращение на стадион спустя 12 лет

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов в окружении гендиректора Сергея Палкина и спортивного директора Дарио Срны. Фото: "Шахтер"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал победу клуба над АЗ Алкмаар (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций. Впервые за 12 лет он лично просматривал матч на трибуне.

После игры Ахметов дал свой комментарий корреспонденту MEGOGO, передает портал Новини.LIVE.

Ринат Ахметов охотно общался с болельщиками. Фото: "Шахтер"

Ахметов снова был счастлив

По словам президента "Шахтера", важным было то, насколько уверенно и организованно команда победила. В ответном матче Ахметов надеется на такой же результат и выход в полуфинал турнира.

При этом владелец клуба признался, что доволен качеством футбола в исполнении "горняков".

"Мне кажется, игра была очень хорошая. Сегодня я счастлив, что увидел ребят и стадион", — отметил Ахметов.

Читайте также:

После игры Ринат Ахметов посетил раздевалку "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Отдельно он обратил внимание на эмоции от возвращения на трибуны после длительной паузы.

"Я 12 лет не был на стадионе. Все смотрел по телевизору, а это немного другие эмоции и ощущения", — подчеркнул президент.

Также Ахметов отметил свою связь с клубом и футболом в целом. По его словам, футбол в его сердце уже 30 лет.

Ответный матч состоится 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с сильнейшим в паре "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".

Напомним, второй российский игрок может перейти в "ПСЖ", где выступает украинец Илья Забарный.

Также портал Новини.LIVE публиковал комментарий Николы Риццоли относительно незасчитанного гола Матвея Пономаренко в матче "Динамо" — "Карпаты".