Туран объявил стартовый состав на АЗ: с мыслями о защите

Туран объявил стартовый состав на АЗ: с мыслями о защите

Дата публикации 16 апреля 2026 19:43
Шахтер объявил состав на матч против АЗ в Лиге конференций
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран определил стартовый состав команды на ответный матч четвертьфинала Лиги конференций против нидерландского АЗ Алкмаар. Первый матч завершился победой "горняков" со счетом 3:0.

О стартовых составах сообщил портал Новини.LIVE.

Матч состоится на стадионе AFAS Stadion в Нидерландах. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.


Егор Назарина. Фото: "Шахтер"

Туран сделал ставку на защиту

После уверенной победы в первом матче "горняки" подходят к игре с комфортным преимуществом. Однако истощенный длительными переездами "Шахтер" решил действовать более оборонительно в этом матче.

В стартовом составе на ответный матч Туран доверил место почти тем же игрокам, но в центре поля оборону усилил Егор Назарина.

"Шахтер": Ризнык — Бондарь, Матвиенко, Невертон, Педро Энрике — Изаки, Винисиус, Назарина — Кауан Элиас, Очеретько, Алиссон.

Запасные: Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Марлон, Эгиналду, Бондаренко, Лукас, Проспер, Траоре, Мейреллиш.

При этом Туран сделал акцент на быстрые контратаки. Учитывая результат первой встречи, "Шахтер" может позволить себе действовать прагматично, не рискуя лишний раз.

ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
