Шевченко відкрив у Львові поле для юних футболістів

Андрій Шевченко під час відкриття поля. Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у відкритті нових футбольних майданчиків у Львові. Це перші об’єкти в Україні, створені у межах глобальної програми "ФІФА Арена".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Шевченко відкрив дитячі поля

У Львові з’явилися нові поля зі штучним покриттям у співпраці УАФ та ФІФА. Україна стала однією з країн, що отримали сучасні модульні міні-майданчики за програмою "ФІФА Арена".

Перші локації розташовані на базі середньої загальноосвітньої школи №77, а також на території Центру опіки сиріт у Львові. Саме це місто обрали для старту проєкту як одне з найбільших міст на заході України.

Відкриття нового поля у Львові. Фото: УАФ

Шевченко підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для розвитку спорту в країні навіть у складний період.

Читайте також:

"Ми вдячні ФІФА, що Україна приєдналася до цієї нової програми. Два майданчики — лише початок", — зазначив президент УАФ.

За словами Шевченка, найближчим часом планується розширення проєкту і буде відкрито ще п’ять таких центрів в інших містах країни.

Президент асоціації також наголосив, що міжнародна підтримка є важливим сигналом для українського футболу.

Програма "ФІФА Арена" передбачає створення доступної футбольної інфраструктури для дітей і молоді. Вона спрямована на популяризацію спорту та залучення нових поколінь до активного способу життя.

Відкриття таких майданчиків у Львові стало першим кроком у реалізації ініціативи в Україні. У подальшому проєкт має охопити й інші регіони, що дозволить займатися футболом навіть у невеликих громадах.

