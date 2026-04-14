Відео

Шевченко на нараді з клубами УПЛ ухвалив важливе рішення

Шевченко на нараді з клубами УПЛ ухвалив важливе рішення

Дата публікації: 14 квітня 2026 16:05
Шевченко погодив створення в УПЛ робочої групи із суддівства
Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

У вівторок, 14 квітня, відбулася зустріч представників клубів УПЛ із президентом УАФ Андрієм Шевченком. Захід відбувся в Будинку футболу в Києві. В обговоренні взяли участь майже всі клуби елітного дивізіону, за винятком "Олександрії".

Головною темою стали питання суддівства в чемпіонаті України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Приводом для зустрічі стали останні скандали, пов'язані з роботою арбітрів в УПЛ. Клуби висловили стурбованість якістю суддівства та необхідністю змін. За підсумками обговорення сторони погодили подальші кроки з реформування системи. Питання визнано пріоритетним для українського футболу.

Створено робочу групу для змін у суддівстві

Було ухвалено рішення про створення спеціальної робочої групи, яка займеться підготовкою реформ. До її складу увійдуть президент УПЛ Євген Дикий, представник УАФ, якого затвердять на виконкомі, а також делегати від п'яти клубів. Йдеться про "Кривбас", "Полісся", "Оболонь", київське "Динамо" та "Верес". Група має розробити пропозиції щодо поліпшення системи суддівства.

Очікується, що результати роботи буде представлено після узгодження всередині УАФ та ліги. Конкретних термінів впровадження змін поки що не названо. Питання реформи суддівства залишається актуальним на тлі регулярних обговорень у футбольному середовищі. Рішення робочої групи можуть вплинути на подальший розвиток чемпіонату.

спорт футбол Андрій Шевченко судді УПЛ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
