Шевченко согласовал создание в УПЛ рабочей группы по судейству

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Во вторник, 14 апреля, состоялась встреча представителей клубов УПЛ с президентом УАФ Андреем Шевченко. Мероприятие прошло в Доме футбола в Киеве. В обсуждении приняли участие почти все клубы элитного дивизиона, за исключением "Александрии".

Главной темой стали вопросы судейства в чемпионате Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Поводом для встречи стали последние скандалы, связанные с работой арбитров в УПЛ. Клубы выразили обеспокоенность качеством судейства и необходимостью изменений. По итогам обсуждения стороны согласовали дальнейшие шаги по реформированию системы. Вопрос признан приоритетным для украинского футбола.

Создана рабочая группа для изменений в судействе

Было принято решение о создании специальной рабочей группы, которая займется подготовкой реформ. В ее состав войдут президент УПЛ Евгений Дикий, представитель УАФ, которого утвердят на исполкоме, а также делегаты от пяти клубов. Речь идет о "Кривбассе", "Полесье", "Оболони", киевском "Динамо" и "Вересе". Группа должна разработать предложения по улучшению системы судейства.

Ожидается, что результаты работы будут представлены после согласования внутри УАФ и лиги. Конкретные сроки внедрения изменений пока не названы. Вопрос реформы судейства остается актуальным на фоне регулярных обсуждений в футбольной среде. Решения рабочей группы могут повлиять на дальнейшее развитие чемпионата.

