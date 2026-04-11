Президент Полтавы допустил сдачу матча после разгрома от Полесья

Сергей Иващенко. Фото: СК "Полтава"

Президент СК "Полтава" Сергей Иващенко отреагировал на информацию о возможной сдаче матча его командой в 23-м туре УПЛ. Полтавчане потерпели разгромное поражение от "Полесья" со счетом 0:4.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Клуб УПЛ заподозрили в сдаче матчей

Иващенко заявил, что пока не имеет четкой позиции по ситуации и планирует детально проанализировать игру. По его словам, окончательные выводы можно будет сделать только после просмотра матча.

В то же время он не исключил, что часть игроков могла действовать нечестно. На прямой вопрос о возможном сговоре футболистов Иващенко ответил коротко.

"Допускаю", — отметил президент.

Читайте также:

По информации источников, перед матчем была зафиксирована большая ставка на тотал больше 2,5 гола. Уже к 34-й минуте в ворота "Полтавы" было забито три мяча, что соответствовало прогнозу. На ход игры также повлиял пенальти за игру рукой Даниила Сухоручко и удаление Евгения Мисюры.

Президент клуба отметил, что "Полтава" не имеет внутренних механизмов для расследования подобных случаев, ведь клуб не обладает инструментами для проверки футболистов на причастность к ставкам или манипуляциям результатами.

"У нас же в клубе нет службы внутренней безопасности. Как это проверить?" — добавил Иващенко.

Поражение от "Полесья" стало для полтавской команды восьмым в последних девяти матчах. Клуб остается на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Следующий поединок "Полтава" проведет матч 17 апреля против "Оболони". Зато "Полесье", которое занимает третье место с 46 очками, сыграет 20 апреля против "Шахтера".

