Главная Спорт Владелец клуба УПЛ допустил, что его игроки могли "сдать" игру за деньги

Владелец клуба УПЛ допустил, что его игроки могли "сдать" игру за деньги

Дата публикации 11 апреля 2026 15:01
Президент Полтавы допустил сдачу матча после разгрома от Полесья
Сергей Иващенко. Фото: СК "Полтава"

Президент СК "Полтава" Сергей Иващенко отреагировал на информацию о возможной сдаче матча его командой в 23-м туре УПЛ. Полтавчане потерпели разгромное поражение от "Полесья" со счетом 0:4.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Клуб УПЛ заподозрили в сдаче матчей

Иващенко заявил, что пока не имеет четкой позиции по ситуации и планирует детально проанализировать игру. По его словам, окончательные выводы можно будет сделать только после просмотра матча.

В то же время он не исключил, что часть игроков могла действовать нечестно. На прямой вопрос о возможном сговоре футболистов Иващенко ответил коротко.

"Допускаю", — отметил президент.

По информации источников, перед матчем была зафиксирована большая ставка на тотал больше 2,5 гола. Уже к 34-й минуте в ворота "Полтавы" было забито три мяча, что соответствовало прогнозу. На ход игры также повлиял пенальти за игру рукой Даниила Сухоручко и удаление Евгения Мисюры.

Президент клуба отметил, что "Полтава" не имеет внутренних механизмов для расследования подобных случаев, ведь клуб не обладает инструментами для проверки футболистов на причастность к ставкам или манипуляциям результатами.

"У нас же в клубе нет службы внутренней безопасности. Как это проверить?" — добавил Иващенко.

Поражение от "Полесья" стало для полтавской команды восьмым в последних девяти матчах. Клуб остается на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Следующий поединок "Полтава" проведет матч 17 апреля против "Оболони". Зато "Полесье", которое занимает третье место с 46 очками, сыграет 20 апреля против "Шахтера".

УПЛ СК Полтава Сергей Иващенко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
