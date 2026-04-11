Президент Полтави допустив здачу матчу після розгрому від Полісся

Сергій Іващенко. Фото: СК "Полтава"

Президент СК "Полтава" Сергій Іващенко відреагував на інформацію про можливу здачу матчу його командою у 23-му турі УПЛ. Полтавці зазнали розгромної поразки від "Полісся" з рахунком 0:4.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Клуб УПЛ запідозрили у здачі матчів

Іващенко заявив, що наразі не має чіткої позиції щодо ситуації та планує детально проаналізувати гру. За його словами, остаточні висновки можна буде зробити лише після перегляду матчу.

Водночас він не виключив, що частина гравців могла діяти нечесно. На пряме запитання щодо можливої змови футболістів Іващенко відповів коротко.

"Допускаю", — зазначив президент.

За інформацією джерел, перед матчем було зафіксовано велику ставку на тотал більше 2,5 гола. Уже до 34-ї хвилини у ворота "Полтави" було забито три м’ячі, що відповідало прогнозу. На перебіг гри також вплинув пенальті за гру рукою Данила Сухоручка та вилучення Євгена Місюри.

Президент клубу наголосив, що "Полтава" не має внутрішніх механізмів для розслідування подібних випадків, адже клуб не володіє інструментами для перевірки футболістів на причетність до ставок або маніпуляцій результатами.

"У нас же в клубі немає служби внутрішньої безпеки. Як це перевірити?" — додав Іващенко.

Поразка від "Полісся" стала для полтавської команди восьмою в останніх дев’яти матчах. Клуб залишається на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Наступний поєдинок "Полтава" проведе матч 17 квітня проти "Оболоні". Натомість "Полісся", яке посідає третє місце з 46 очками, зіграє 20 квітня проти "Шахтаря".

Нагадаємо, раніше у WBC спрогнозували результат наступного поєдинку Олександра Усика.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Тайсон Ф'юрі незадоволений ідеєю третього бою з Усиком.