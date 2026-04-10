Полісся не залишило шансів Полтаві та розгромило аутсайдера

Олександр Андрієвський знову забив гол. Фото: пресслужба "Полісся"

Житомирське "Полісся" впевнено обіграло "Полтаву" в матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч пройшла в Кропивницькому і завершилася розгромною перемогою гостей. Команда Руслана Ротаня швидко захопила ініціативу і не залишила супернику шансів.

Для господарів ця поразка стала черговим ударом у боротьбі за виживання, повідомляє портал Новини.LIVE.

Рахунок було відкрито вже в дебюті зустрічі. Після рішення VAR "Полісся" отримало право на пенальті, який реалізував Олексій Гуцуляк. Незабаром перевагу збільшив Олександр Андрієвський, замкнувши подачу з флангу. До перерви гості довели рахунок до великого, а "Полтава" залишилася в меншості після вилучення.

Богдан Лєднєв на тлі вболівальників "Полісся". Фото: пресслужба клубу

Повне домінування команди Ротаня

У другому таймі "Полісся" продовжило контролювати гру, незважаючи на комфортну перевагу. Житомирська команда створювала моменти і могла забити ще більше. Підсумковий рахунок було встановлено після точного удару Майсурадзе, який довів перевагу до чотирьох м'ячів.

У підсумку "Полісся" набрало важливі три очки і продовжує боротьбу за високі місця в турнірній таблиці. "Полтава" ж залишається в зоні вильоту і ризикує за підсумками сезону покинути елітний дивізіон. Різниця в класі між командами в цьому матчі була очевидною.

"Полтава" — "Полісся" 0:4 (0:3)

Голи: Гуцуляк, 10 (пенальті); Андрієвський, 14; Сарапій, 34; Майсурадзе, 71.

Вилучення: Місюра, 33 ("Полтава").

Раніше портал Новини.LIVE писав про реакцію Комітету арбітрів України на скандальний епізод у матчі "Динамо" та "Карпат".

Також Новини.LIVE повідомляли про інтерес французького "ПСЖ" до ще одного футболіста з російським паспортом.

