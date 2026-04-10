Полесье не оставило шансов Полтаве и разгромило аутсайдера

Александр Андриевский снова забил гол. Фото: пресс-служба "Полесья"

Житомирское "Полесье" уверенно обыграло "Полтаву" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Кропивницком и завершилась разгромной победой гостей. Команда Руслана Ротаня быстро захватила инициативу и не оставила сопернику шансов.

Для хозяев это поражение стало очередным ударом в борьбе за выживание, сообщает портал Новини.LIVE.

Счет был открыт уже в дебюте встречи. После решения VAR "Полесье" получило право на пенальти, который реализовал Алексей Гуцуляк. Вскоре преимущество увеличил Александр Андриевский, замкнув подачу с фланга. До перерыва гости довели счет до крупного, а "Полтава" осталась в меньшинстве после удаления.

Богдан Леднев на фоне болельщиков "Полесья". Фото: пресс-служба клуба

Полное доминирование команды Ротаня

Во втором тайме "Полесье" продолжило контролировать игру, несмотря на комфортное преимущество. Житомирская команда создавала моменты и могла забить еще больше. Итоговый счет был установлен после точного удара Майсурадзе, который довел преимущество до четырех мячей.

В итоге "Полесье" набрало важные три очка и продолжает борьбу за высокие места в турнирной таблице. "Полтава" же остается в зоне вылета и рискует по итогам сезона покинуть элитный дивизион. Разница в классе между командами в этом матче была очевидной.

"Полтава" — "Полесье" 0:4 (0:3)

Голы: Гуцуляк, 10 (пенальти); Андриевский, 14; Сарапий, 34; Майсурадзе, 71.

Удаление: Мисюра, 33 ("Полтава").

