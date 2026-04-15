Шевченко открыл во Львове поле для юных футболистов

Шевченко открыл во Львове новое футбольное поле в рамках программы ФИФА
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в открытии новых футбольных площадок во Львове. Это первые объекты в Украине, созданные в рамках глобальной программы "ФИФА Арена".
Во Львове появились новые поля с искусственным покрытием в сотрудничестве УАФ и ФИФА. Украина стала одной из стран, получивших современные модульные мини-площадки по программе "ФИФА Арена".
Первые локации расположены на базе средней общеобразовательной школы №77, а также на территории Центра опеки сирот во Львове. Именно этот город выбрали для старта проекта как один из крупнейших городов на западе Украины.
Шевченко подчеркнул важность поддержки международных партнеров для развития спорта в стране даже в сложный период.
"Мы благодарны ФИФА, что Украина присоединилась к этой новой программе. Две площадки — только начало", — отметил президент УАФ.
По словам Шевченко, в ближайшее время планируется расширение проекта и будет открыто еще пять таких центров в других городах страны.
Президент ассоциации также отметил, что международная поддержка является важным сигналом для украинского футбола.
Программа "ФИФА Арена" предусматривает создание доступной футбольной инфраструктуры для детей и молодежи. Она направлена на популяризацию спорта и привлечение новых поколений к активному образу жизни.
Открытие таких площадок во Львове стало первым шагом в реализации инициативы в Украине. В дальнейшем проект должен охватить и другие регионы, что позволит заниматься футболом даже в небольших громадах.
Напомним, портал Новини.LIVE сообщал, что один из форвардов киевского "Динамо" срочно выехал за пределы Украины.
Ранее Новини.LIVE информировал о намерениях "Ливерпуля" провести масштабную трансферную кампанию после неудачного сезона.
