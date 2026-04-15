Шевченко открыл во Львове поле для юных футболистов

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шевченко открыл во Львове новое футбольное поле в рамках программы ФИФА

Шевченко открыл во Львове новое футбольное поле в рамках программы ФИФА

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 21:02
Андрей Шевченко во время открытия поля. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в открытии новых футбольных площадок во Львове. Это первые объекты в Украине, созданные в рамках глобальной программы "ФИФА Арена".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Андрей Шевченко, Львов, 15 апреля 2026 года
Шевченко открыл детские поля

Во Львове появились новые поля с искусственным покрытием в сотрудничестве УАФ и ФИФА. Украина стала одной из стран, получивших современные модульные мини-площадки по программе "ФИФА Арена".

Первые локации расположены на базе средней общеобразовательной школы №77, а также на территории Центра опеки сирот во Львове. Именно этот город выбрали для старта проекта как один из крупнейших городов на западе Украины.

Новые поля во Львове
Шевченко подчеркнул важность поддержки международных партнеров для развития спорта в стране даже в сложный период.

Читайте также:

"Мы благодарны ФИФА, что Украина присоединилась к этой новой программе. Две площадки — только начало", — отметил президент УАФ.

По словам Шевченко, в ближайшее время планируется расширение проекта и будет открыто еще пять таких центров в других городах страны.

Президент ассоциации также отметил, что международная поддержка является важным сигналом для украинского футбола.

Новые поля во Львове
Программа "ФИФА Арена" предусматривает создание доступной футбольной инфраструктуры для детей и молодежи. Она направлена на популяризацию спорта и привлечение новых поколений к активному образу жизни.

Открытие таких площадок во Львове стало первым шагом в реализации инициативы в Украине. В дальнейшем проект должен охватить и другие регионы, что позволит заниматься футболом даже в небольших громадах.

Напомним, портал Новини.LIVE сообщал, что один из форвардов киевского "Динамо" срочно выехал за пределы Украины.

Ранее Новини.LIVE информировал о намерениях "Ливерпуля" провести масштабную трансферную кампанию после неудачного сезона.

Львов УАФ Андрей Шевченко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации