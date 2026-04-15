Бленуце терміново поїхав із Динамо перед важливим матчем

Владислав Бленуце в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Нападник київського "Динамо" Владислав Бленуце не потрапив у заявку на матч 23-го туру УПЛ проти "Металіста 1925". Зустріч завершилася поразкою підопічних Ігоря Костюка з рахунком 0:1. Причина відсутності гравця стала відома після гри.

Йдеться про тимчасовий від'їзд футболіста за межі України, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Бурбаса.

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк дозволив 24-річному форварду покинути розташування команди. Владислав Бленуце вирушив до Румунії для вирішення сімейних питань. Не виключається, що це пов'язано з особистими обставинами, що виникли на початку поточного року. Терміни повернення форварда в команду не уточнюються.

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Важка ситуація Бленуце в Києві

З моменту переходу в "Динамо" у вересні минулого року Владислав Бленуце отримує обмежений ігровий час. За цей період він взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах. На його рахунку один забитий м'яч і близько 300 хвилин на полі. Востаннє форвард виходив у складі команди ще в листопаді минулого року.

У поточному сезоні Владислав Бленуце не закріпився в основному складі київського клубу. Конкуренція на позиції нападника залишається високою. Відсутність ігрової практики впливає на роль футболіста в команді. Подальші перспективи гравця залежатимуть від його форми та рішень тренерського штабу.

Читайте також:

