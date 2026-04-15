Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Форвард Динамо покинув команду перед важливим матчем

Форвард Динамо покинув команду перед важливим матчем

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 10:11
Бленуце терміново поїхав із Динамо перед важливим матчем
Владислав Бленуце в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Нападник київського "Динамо" Владислав Бленуце не потрапив у заявку на матч 23-го туру УПЛ проти "Металіста 1925". Зустріч завершилася поразкою підопічних Ігоря Костюка з рахунком 0:1. Причина відсутності гравця стала відома після гри.

Йдеться про тимчасовий від'їзд футболіста за межі України, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Бурбаса.

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк дозволив 24-річному форварду покинути розташування команди. Владислав Бленуце вирушив до Румунії для вирішення сімейних питань. Не виключається, що це пов'язано з особистими обставинами, що виникли на початку поточного року. Терміни повернення форварда в команду не уточнюються.

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Важка ситуація Бленуце в Києві

З моменту переходу в "Динамо" у вересні минулого року Владислав Бленуце отримує обмежений ігровий час. За цей період він взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах. На його рахунку один забитий м'яч і близько 300 хвилин на полі. Востаннє форвард виходив у складі команди ще в листопаді минулого року.

У поточному сезоні Владислав Бленуце не закріпився в основному складі київського клубу. Конкуренція на позиції нападника залишається високою. Відсутність ігрової практики впливає на роль футболіста в команді. Подальші перспективи гравця залежатимуть від його форми та рішень тренерського штабу.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про відмову Владислава Супряги залишатися в "Епіцентрі" після закінчення терміну оренди.

Також Новини.LIVE повідомляли про перший коментар Іллі Ковтуна після зміни українського громадянства на хорватське. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Динамо ФК Металіст 1925 Владіслав Бленуце
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації