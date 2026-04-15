Главная Спорт Форвард Динамо покинул команду перед важным матчем

Форвард Динамо покинул команду перед важным матчем

Дата публикации 15 апреля 2026 10:11
Блэнуцэ срочно уехал из Динамо перед важным матчем
Владислав Блэнуцэ в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ не попал в заявку на матч 23-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". Встреча завершилась поражением подопечных Игоря Костюка со счетом 0:1. Причина отсутствия игрока стала известна после игры.

Речь идет о временном отъезде футболиста за пределы Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Бурбаса.

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк разрешил 24-летнему форварду покинуть расположение команды. Владислав Блэнуцэ отправился в Румынию для решения семейных вопросов. Не исключается, что это связано с личными обстоятельствами, возникшими в начале текущего года. Сроки возвращения форварда в команду не уточняются. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тяжелая ситуация Блэнуцэ в Киеве

С момента перехода в "Динамо" в сентябре прошлого года Владислав Блэнуцэ получает ограниченное игровое время. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и около 300 минут на поле. Последний раз форвард выходил в составе команды еще в ноябре прошлого года.

В текущем сезоне Владислав Блэнуцэ не закрепился в основном составе киевского клуба. Конкуренция на позиции нападающего остается высокой. Отсутствие игровой практики влияет на роль футболиста в команде. Дальнейшие перспективы игрока будут зависеть от его формы и решений тренерского штаба.

спорт футбол Динамо ФК Металлист 1925 Владислав Бленуце
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
