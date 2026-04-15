Блэнуцэ срочно уехал из Динамо перед важным матчем

Форвард Динамо покинул команду перед важным матчем
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ не попал в заявку на матч 23-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". Встреча завершилась поражением подопечных Игоря Костюка со счетом 0:1. Причина отсутствия игрока стала известна после игры.
Речь идет о временном отъезде футболиста за пределы Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Бурбаса.
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк разрешил 24-летнему форварду покинуть расположение команды. Владислав Блэнуцэ отправился в Румынию для решения семейных вопросов. Не исключается, что это связано с личными обстоятельствами, возникшими в начале текущего года. Сроки возвращения форварда в команду не уточняются.
Тяжелая ситуация Блэнуцэ в Киеве
С момента перехода в "Динамо" в сентябре прошлого года Владислав Блэнуцэ получает ограниченное игровое время. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и около 300 минут на поле. Последний раз форвард выходил в составе команды еще в ноябре прошлого года.
В текущем сезоне Владислав Блэнуцэ не закрепился в основном составе киевского клуба. Конкуренция на позиции нападающего остается высокой. Отсутствие игровой практики влияет на роль футболиста в команде. Дальнейшие перспективы игрока будут зависеть от его формы и решений тренерского штаба.
