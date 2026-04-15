Головна Спорт Ліверпуль планує вийти на трансферний ринок після вильоту з ЛЧ

Ліверпуль планує вийти на трансферний ринок після вильоту з ЛЧ

Дата публікації: 15 квітня 2026 15:21
Слот підтвердив плани Ліверпуля на літнє трансферне вікно
Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Англійський "Ліверпуль" має намір активно попрацювати на трансферному ринку після вильоту з Ліги чемпіонів. Клуб уже перебуває в стадії оновлення складу. Керівництво робить ставку на поступову перебудову команди.

Літнє трансферне вікно розглядається як ключовий етап цього процесу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Liverpool Echo.

Головний тренер "червоних" Арне Слот підтвердив, що клуб використовує модель балансу між продажами та покупками. За його словами, "Ліверпуль" уже розлучився з низкою гравців, щоб звільнити ресурси для нових трансферів. Також очікується відхід футболістів на правах вільних агентів. Це впливає на формування складу на наступний сезон.

Мохамед Салах на разминке перед матчем "Ливерпуля" с "ПСЖ" 14 апреля 2026 года
Мохамед Салах залишить "Ліверпуль". Фото: Reuters/Phil Noble

"Ліверпуль" робить ставку на оновлення складу

У поточному проєкті "червоних" акцент зроблено на залученні молодих та перспективних гравців. "Ліверпуль" планує підписати кілька футболістів для посилення ключових позицій. Подібна стратегія вже застосовувалася раніше і показала свою ефективність. Керівництво розраховує зберегти баланс між досвідом та розвитком складу.

Виліт із Ліги чемпіонів може прискорити кадрові зміни в команді. Літня трансферна кампанія стане визначальною для подальшого розвитку клубу. "Ліверпуль" розраховує посилити склад і повернутися до боротьби за трофеї. Про майбутніх новачків команди практично нічого не відомо. Клуб планує продовжити контракт з Ібраїмою Конате, продати Ендрю Робертсона і відпустити Мохамеда Салаха.

Також Новини.LIVE писали про те, що один із форвардів київського "Динамо" терміново поїхав із команди напередодні важливого матчу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про намір Владислава Супряги повернутися до столиці і знову боротися за місце в основі "Динамо".

спорт футбол Футбол трансфери Ліверпуль Арне Слот
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
