Слот підтвердив плани Ліверпуля на літнє трансферне вікно

Ліверпуль планує вийти на трансферний ринок після вильоту з ЛЧ
Англійський "Ліверпуль" має намір активно попрацювати на трансферному ринку після вильоту з Ліги чемпіонів. Клуб уже перебуває в стадії оновлення складу. Керівництво робить ставку на поступову перебудову команди.
Літнє трансферне вікно розглядається як ключовий етап цього процесу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Liverpool Echo.
Головний тренер "червоних" Арне Слот підтвердив, що клуб використовує модель балансу між продажами та покупками. За його словами, "Ліверпуль" уже розлучився з низкою гравців, щоб звільнити ресурси для нових трансферів. Також очікується відхід футболістів на правах вільних агентів. Це впливає на формування складу на наступний сезон.
"Ліверпуль" робить ставку на оновлення складу
У поточному проєкті "червоних" акцент зроблено на залученні молодих та перспективних гравців. "Ліверпуль" планує підписати кілька футболістів для посилення ключових позицій. Подібна стратегія вже застосовувалася раніше і показала свою ефективність. Керівництво розраховує зберегти баланс між досвідом та розвитком складу.
Виліт із Ліги чемпіонів може прискорити кадрові зміни в команді. Літня трансферна кампанія стане визначальною для подальшого розвитку клубу. "Ліверпуль" розраховує посилити склад і повернутися до боротьби за трофеї. Про майбутніх новачків команди практично нічого не відомо. Клуб планує продовжити контракт з Ібраїмою Конате, продати Ендрю Робертсона і відпустити Мохамеда Салаха.
