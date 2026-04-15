Слот подтвердил планы Ливерпуля на летнее трансферное окно

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот.

Английский "Ливерпуль" намерен активно поработать на трансферном рынке после вылета из Лиги чемпионов. Клуб уже находится в стадии обновления состава. Руководство делает ставку на постепенную перестройку команды.

Летнее трансферное окно рассматривается как ключевой этап этого процесса, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Liverpool Echo.

Главный тренер "красных" Арне Слот подтвердил, что клуб использует модель баланса между продажами и покупками. По его словам, "Ливерпуль" уже расстался с рядом игроков, чтобы освободить ресурсы для новых трансферов. Также ожидается уход футболистов на правах свободных агентов. Это влияет на формирование состава на следующий сезон.

Мохамед Салах покинет "Ливерпуль".

"Ливерпуль" делает ставку на обновление состава

В текущем проекте "красных" акцент сделан на привлечении молодых и перспективных игроков. "Ливерпуль" планирует подписать несколько футболистов для усиления ключевых позиций. Подобная стратегия уже применялась ранее и показала свою эффективность. Руководство рассчитывает сохранить баланс между опытом и развитием состава.

Вылет из Лиги чемпионов может ускорить кадровые изменения в команде. Летняя трансферная кампания станет определяющей для дальнейшего развития клуба. "Ливерпуль" рассчитывает усилить состав и вернуться к борьбе за трофеи. О будущих новичках команды практически ничего не известно. Клуб планирует продлить контракт с Ибраимой Конате, продать Эндрю Робертсона и отпустить Мохамеда Салаха.

