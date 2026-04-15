Усик назвав умову для трилогії з Ф’юрі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик прокоментував можливість проведення третього поєдинку проти Тайсона Ф’юрі. Український боксер не відкинув варіант трилогії, але висунув умову.

Про це Усик повідомив YouTube-каналу The Stomping Ground, передає портал Новини.LIVE.

Під час спілкування з журналістами Усик відповів на запитання щодо можливого третього поєдинку з британцем. Боксер з іронією відреагував на тему, використавши своє фірмове звернення до Ф’юрі.

"Слухай, "Жадібне пузо", дай мені мільярд доларів і ти отримаєш трилогію", — сказав Усик.

Таким чином українець дав зрозуміти, що не виключає можливості ще одного бою, але наразі не розглядає його як пріоритет.

Раніше Усик і Ф’юрі вже двічі зустрічалися в рингу. В обох поєдинках перемогу здобував українець — спочатку роздільним рішенням суддів, а згодом одностайним.

Наразі фокус Усика зосереджений на найближчому поєдинку. Українець готується до поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена.

Поєдинок запланований на 23 травня у Гізі, Єгипті.

