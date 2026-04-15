Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Усик вимагає мільярд за третій бій з Ф'юрі

Усик вимагає мільярд за третій бій з Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 21:55
Усик назвав умову для трилогії з Ф’юрі
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик прокоментував можливість проведення третього поєдинку проти Тайсона Ф’юрі. Український боксер не відкинув варіант трилогії, але висунув умову.

Про це Усик повідомив YouTube-каналу The Stomping Ground, передає портал Новини.LIVE.

Усик висунув незвичну вимогу

Під час спілкування з журналістами Усик відповів на запитання щодо можливого третього поєдинку з британцем. Боксер з іронією відреагував на тему, використавши своє фірмове звернення до Ф’юрі.

"Слухай, "Жадібне пузо", дай мені мільярд доларів і ти отримаєш трилогію", — сказав Усик.

Таким чином українець дав зрозуміти, що не виключає можливості ще одного бою, але наразі не розглядає його як пріоритет.

Раніше Усик і Ф’юрі вже двічі зустрічалися в рингу. В обох поєдинках перемогу здобував українець — спочатку роздільним рішенням суддів, а згодом одностайним.

Наразі фокус Усика зосереджений на найближчому поєдинку. Українець готується до поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена.

Поєдинок запланований на 23 травня у Гізі, Єгипті.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації