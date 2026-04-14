Верхувен дав прогноз на бій у Єгипті, але отримав несподівану відповідь Усика

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен поділилися очікуваннями від майбутнього поєдинку. Обидва бійці вже зробили перші прогнози напередодні бою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на першу пресконференцію бійців.

Усика погрожують нокаутувати одним ударом

Верхувен заявив, що розраховує на фізичну перевагу у вазі, яка, за його словами, становить близько 20 кг. Нідерландець наголосив, що вважає себе природженим надважковаговиком, тоді як Усик лише набрав вагу після виступів у крузервейті.

"Коли я завдам свій найкращий удар, звичайно, він впаде", — сказав Верхувен.

За словами кікбоксера, саме сила удару може стати вирішальним фактором у поєдинку. Водночас він додав, що навіть якщо не зможе нокаутувати суперника, то розраховує здобути перемогу іншим способом.

Усик, у свою чергу, стриманіше відреагував на прогноз опонента. Українець не став робити гучних заяв і підкреслив, що не любить прогнозувати результат бою.

"Я поганий прогнозист. Побачимо", — відповів Усик.

Бій між Усиком і Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. Організаторами бою стали інвестори з Саудівської Аравії та британський промоутер Едді Хірн.

