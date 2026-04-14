Усик пояснив вибір Верхувена: хочу робити те, що сам вирішу

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик пояснив, чому погодився на бій із нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Українець підкреслив, що цього разу керувався власним рішенням.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на першу пресконференцію бійців.

Усик сам обрав суперника

За словами Усика, його вибір викликав чимало запитань, адже суперник не є класичним боксером. Водночас він дав зрозуміти, що вважає Верхувена серйозним і небезпечним опонентом, який заслуговує на повагу.

Боксер зазначив, що протягом кар’єри неодноразово діяв відповідно до очікувань інших і погоджувався на ті поєдинки, які вважало потрібними оточення. Однак тепер він вирішив змінити підхід і більше орієнтуватися на власні бажання.

"Будь ласка, один раз я хочу зробити те, що хочу, а не те, що потрібно", — зазначив Олександр.

Усик наголосив, що цей бій є для нього особистим вибором і можливістю діяти без зовнішнього тиску чи нав’язаних рішень.

"Багато разів я робив те, що потрібно іншим людям… Зараз я роблю те, що потрібно мені", — додав Усик.

Поєдинок між Усиком і Верхувеном запланований на 23 травня у Гізі, Єгипті. Бій пройде біля пірамід і стане добровільним захистом титулу українця.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні минулого року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та здобув звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

