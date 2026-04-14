Головна Спорт Усик та Верхувен провели перший стердаун

Дата публікації: 14 квітня 2026 20:47
Олександр Усик та Ріко Верхувен вперше зустрілися перед боєм
Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик провів першу битву поглядів із нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Зустріч на пресконференції стала першою для них перед майбутнім поєдинком.

Про битву поглядів суперників повідомив портал Новини.LIVE.

Як завершився перший стердаун Усика та Верхувена

Для обох спортсменів це була дебютна очна зустріч. 39-річний українець та 36-річний нідерландець уперше опинилися один навпроти одного в рамках медійних заходів перед боєм.

Битва поглядів пройшла у спокійній атмосфері на пресконференції, де бійці не вдавалися до провокацій чи конфліктів. Суперники обмежилися стриманою поведінкою, продемонструвавши взаємну повагу та зосередженість на майбутньому протистоянні.

Читайте також:

Поєдинок між Усиком і Верхувеном запланований на 23 травня. Бій відбудеться у Гізі, Єгипті, де організатори журналу The Ring готують масштабне шоу за участю двох зірок бойових мистецтв.

Усик востаннє виходив у ринг у липні минулого року. Тоді українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Майбутній бій стане для Усика першим після тривалої паузи, а також першим крос-поєдинком у кар’єрі. Для Верхувена це можливість проявити себе в боксерському ринзі проти одного з найсильніших супертяжів сучасності.

Олександр Усик українські боксери Ріко Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
