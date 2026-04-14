Александр Усик и Рико Верхувен впервые встретились перед боем

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик провел первую битву взглядов с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Встреча на пресс-конференции стала первой для них перед предстоящим поединком.

О битве взглядов соперников сообщил портал Новини.LIVE.

Как завершился первый стердаун Усика и Верхувена

Для обоих спортсменов это была дебютная очная встреча. 39-летний украинец и 36-летний нидерландец впервые оказались друг напротив друга в рамках медийных мероприятий перед боем.

Undisputed vs. Undisputed 🔥



Александр Усик и Рико Верхувен face-off 🥊#UsykRico | Glory In Giza | 23 мая | @RingMagazine

Битва взглядов прошла в спокойной атмосфере на пресс-конференции, где бойцы не прибегали к провокациям или конфликтам. Соперники ограничились сдержанным поведением, продемонстрировав взаимное уважение и сосредоточенность на предстоящем противостоянии.

Читайте также:

Поединок между Усиком и Верхувеном запланирован на 23 мая. Бой состоится в Гизе, Египте, где организаторы журнала The Ring готовят масштабное шоу с участием двух звезд боевых искусств.

Усик в последний раз выходил в ринг в июле прошлого года. Тогда украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Предстоящий бой станет для Усика первым после длительной паузы, а также первым кросс-поединком в карьере. Для Верхувена это возможность проявить себя в боксерском ринге против одного из сильнейших супертяжей современности.

