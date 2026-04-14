Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Усик и Верхувен провели первый стердаун

Усик и Верхувен провели первый стердаун

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 20:47
Александр Усик и Рико Верхувен впервые встретились перед боем
Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик провел первую битву взглядов с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Встреча на пресс-конференции стала первой для них перед предстоящим поединком.

О битве взглядов соперников сообщил портал Новини.LIVE.

Как завершился первый стердаун Усика и Верхувена

Для обоих спортсменов это была дебютная очная встреча. 39-летний украинец и 36-летний нидерландец впервые оказались друг напротив друга в рамках медийных мероприятий перед боем.

Битва взглядов прошла в спокойной атмосфере на пресс-конференции, где бойцы не прибегали к провокациям или конфликтам. Соперники ограничились сдержанным поведением, продемонстрировав взаимное уважение и сосредоточенность на предстоящем противостоянии.

Читайте также:

Поединок между Усиком и Верхувеном запланирован на 23 мая. Бой состоится в Гизе, Египте, где организаторы журнала The Ring готовят масштабное шоу с участием двух звезд боевых искусств.

Усик в последний раз выходил в ринг в июле прошлого года. Тогда украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Предстоящий бой станет для Усика первым после длительной паузы, а также первым кросс-поединком в карьере. Для Верхувена это возможность проявить себя в боксерском ринге против одного из сильнейших супертяжей современности.

Александр Усик украинские боксеры Рико Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации