Видео

Усик считает, что за свою карьеру заслужил право выбирать соперников

Усик считает, что за свою карьеру заслужил право выбирать соперников

Дата публикации 14 апреля 2026 22:20
Усик объяснил выбор Верхувена: хочу делать то, что сам решу
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик объяснил, почему согласился на бой с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Украинец подчеркнул, что на этот раз руководствовался собственным решением.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на первую пресс-конференцию бойцов.

Усик сам выбрал соперника

По словам Усика, его выбор вызвал немало вопросов, ведь соперник не является классическим боксером. В то же время он дал понять, что считает Верхувена серьезным и опасным оппонентом, который заслуживает уважения.

Боксер отметил, что на протяжении карьеры неоднократно действовал в соответствии с ожиданиями других и соглашался на те поединки, которые считало нужными окружение. Однако теперь он решил изменить подход и больше ориентироваться на собственные желания.

"Пожалуйста, один раз я хочу сделать то, что хочу, а не то, что нужно", — отметил Александр.

Усик отметил, что этот бой является для него личным выбором и возможностью действовать без внешнего давления или навязанных решений.

"Много раз я делал то, что нужно другим людям... Сейчас я делаю то, что нужно мне", — добавил Усик.

Поединок между Усиком и Верхувеном запланирован на 23 мая в Гизе, Египет. Бой пройдет возле пирамид и станет добровольной защитой титула украинца.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле прошлого года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
Реклама

