Верхувен дал прогноз на бой в Египте, но получил неожиданный ответ Усика

Верхувен пообещал нокаутировать Усика за один удар: есть реакция украинца
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделились ожиданиями от предстоящего поединка. Оба бойца уже сделали первые прогнозы накануне боя.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на первую пресс-конференцию бойцов.
Усика угрожают нокаутировать одним ударом
Верхувен заявил, что рассчитывает на физическое преимущество в весе, которое, по его словам, составляет около 20 кг. Голландец отметил, что считает себя прирожденным супертяжеловесом, тогда как Усик только набрал вес после выступлений в крузервейте.
"Когда я нанесу свой лучший удар, конечно, он упадет", — сказал Верхувен.
По словам кикбоксера, именно сила удара может стать решающим фактором в поединке. В то же время он добавил, что даже если не сможет нокаутировать соперника, то рассчитывает одержать победу другим способом.
Усик, в свою очередь, более сдержанно отреагировал на прогноз оппонента. Украинец не стал делать громких заявлений и подчеркнул, что не любит прогнозировать исход боя.
"Я плохой прогнозист. Посмотрим", — ответил Усик.
Бой между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. Организаторами боя стали инвесторы из Саудовской Аравии и британский промоутер Эдди Хирн.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о неопределенной позиции Матвея Пономаренко, который рассматривает вариант ухода из "Динамо".
Также Новини.LIVE информировал о возможном продолжении карьеры Сергея Реброва в клубе, где его зарплата может составлять около 5 млн евро в год.
