Главная Спорт Верхувен пообещал нокаутировать Усика за один удар: есть реакция украинца

Дата публикации 14 апреля 2026 22:59
Верхувен дал прогноз на бой в Египте, но получил неожиданный ответ Усика
Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделились ожиданиями от предстоящего поединка. Оба бойца уже сделали первые прогнозы накануне боя.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на первую пресс-конференцию бойцов.

Усика угрожают нокаутировать одним ударом

Верхувен заявил, что рассчитывает на физическое преимущество в весе, которое, по его словам, составляет около 20 кг. Голландец отметил, что считает себя прирожденным супертяжеловесом, тогда как Усик только набрал вес после выступлений в крузервейте.

"Когда я нанесу свой лучший удар, конечно, он упадет", — сказал Верхувен.

По словам кикбоксера, именно сила удара может стать решающим фактором в поединке. В то же время он добавил, что даже если не сможет нокаутировать соперника, то рассчитывает одержать победу другим способом.

Усик, в свою очередь, более сдержанно отреагировал на прогноз оппонента. Украинец не стал делать громких заявлений и подчеркнул, что не любит прогнозировать исход боя.

"Я плохой прогнозист. Посмотрим", — ответил Усик.

Бой между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. Организаторами боя стали инвесторы из Саудовской Аравии и британский промоутер Эдди Хирн.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
