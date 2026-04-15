Усик назвал условие для трилогии с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик прокомментировал возможность проведения третьего поединка против Тайсона Фьюри. Украинский боксер не отверг вариант трилогии, но выдвинул условие.

Во время общения с журналистами Усик ответил на вопрос относительно возможного третьего поединка с британцем. Боксер с иронией отреагировал на это, использовав свое фирменное обращение к Фьюри.

"Слушай, "Жадное пузо", дай мне миллиард долларов и ты получишь трилогию", — сказал Усик.

Таким образом украинец дал понять, что не исключает возможности еще одного боя, но пока не рассматривает его как приоритет.

Ранее Усик и Фьюри уже дважды встречались в ринге. В обоих поединках победу одерживал украинец — сначала раздельным решением судей, а затем единогласным.

Сейчас фокус Усика сосредоточен на ближайшем поединке. Украинец готовится к поединку против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Поединок запланирован на 23 мая в Гизе, Египте.

