Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик требует миллиард за третий бой с Фьюри

Усик требует миллиард за третий бой с Фьюри

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 21:55
Усик назвал условие для трилогии с Фьюри
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик прокомментировал возможность проведения третьего поединка против Тайсона Фьюри. Украинский боксер не отверг вариант трилогии, но выдвинул условие.

Об этом Усик сообщил YouTube-каналу The Stomping Ground, передает портал Новини.LIVE.

Усик выдвинул необычное требование

Во время общения с журналистами Усик ответил на вопрос относительно возможного третьего поединка с британцем. Боксер с иронией отреагировал на это, использовав свое фирменное обращение к Фьюри.

"Слушай, "Жадное пузо", дай мне миллиард долларов и ты получишь трилогию", — сказал Усик.

Таким образом украинец дал понять, что не исключает возможности еще одного боя, но пока не рассматривает его как приоритет.

Читайте также:

Ранее Усик и Фьюри уже дважды встречались в ринге. В обоих поединках победу одерживал украинец — сначала раздельным решением судей, а затем единогласным.

Сейчас фокус Усика сосредоточен на ближайшем поединке. Украинец готовится к поединку против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Поединок запланирован на 23 мая в Гизе, Египте.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что скандальный нападающий киевского "Динамо" неожиданно покинул Украину.

Ранее Новини.LIVE сообщал о планах "Ливерпуля" устроить масштабную перестройку состава после провального сезона.

Александр Усик Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации