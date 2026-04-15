Туран назвав пріоритет Шахтаря перед другим матчем з АЗ

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмаар. Наставник наголосив, що команда налаштована боротися за перемогу в турнірі.

Туран націлений на вихід до Ліги чемпіонів

Туран відреагував на слова президента клубу щодо пріоритету на чемпіонстві, підкресливши, що тренерський штаб ставить перед собою завдання вигравати всі турніри.

"Президенти клубів мають свої бажання, але тренери хочуть вигравати все", — заявив Арда.

За словами наставника, "Шахтар" серйозно налаштований на перемогу в єврокубку та прагне дістатися фінальної стадії турніру в Лейпцигу.

Окремо тренер підтвердив, що команда розуміє турнірні розклади і можливість напряму потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.

"Знаємо, що нам потрібно 4,5 очка для цього. Якщо ми цього хочемо, потрібно вигравати", — сказав Туран.

Також тренер наголосив, що потенційний вихід до Ліги чемпіонів стане важливим досягненням не лише для клубу, а й для всього українського футболу.

Матч-відповідь між "Шахтарем" та АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня та розпочнеться о 19:45 за київським часом. У першому матчі "гірники" здобули переконливу перемогу з рахунком 3:0.

