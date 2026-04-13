Туран заявив про проблеми Шахтаря після нічиєї з ЛНЗ

Арда Туран спостерігає за грою "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував нічию з ЛНЗ у 23-му турі Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 2:2 і пройшов у Черкасах. Після цієї гри команди зберегли рівність очок у турнірній таблиці.

У турецького наставника результат поєдинку залишив змішані враження, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "УПЛ ТБ".

Арда Туран визнав, що його команда невдало провела перший тайм, проте після перерви зуміла додати. Тренер підкреслив, що задоволений діями донецького "Шахтаря" у другій половині зустрічі.

Туран вказав на складний графік

Також тренер звернув увагу на щільний календар та організаційні складнощі, з якими стикається команда. Це впливає на підготовку до матчів.

"Шкода втрачати очки, але ми поважаємо ЛНЗ. Складний суперник. У боротьбі за титул усе в наших руках. У першому таймі грали не так, як я хотів, але в другому гра відповідала тому, що я хочу бачити", — заявив Туран.

Тренери Віталій Пономарьов (ліворуч) і Арда Туран. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Тренер додав, що команда допустила занадто багато стандартних положень біля своїх воріт, чим скористався суперник. Він також зазначив, що "Шахтар" продовжує боротися за чемпіонство і розраховує на поліпшення результатів.

Туран зазначив, що "гірники" змушені готуватися до матчів у складних умовах. Він навів приклад із перенесенням зустрічі проти "Зорі", дата якої досі не визначена. "Шахтар", представляючи Україну в єврокубках, стикається з додатковим навантаженням, проте клубу не йдуть назустріч. Тренер підкреслив, що щільний графік, складні виїзди та тривалі переїзди лише ускладнюють ситуацію.

