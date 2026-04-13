Пономарьов прокоментував нічию ЛНЗ і Шахтаря та боротьбу за чемпіонство

Пономарьов пояснив, як ЛНЗ зумів відібрати очки у Шахтаря
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував нічию з донецьким "Шахтарем" у 23-му турі УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Зустріч пройшла в Черкасах і стала центральною в турі.
Після матчу обидві команди зберегли рівність очок у турнірній таблиці.
Тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов зазначив, що матч вийшов інтенсивним та відповідав статусу протистояння лідерів. Він підкреслив, що команда виконала поставлені завдання і показала конкурентну гру.
Пономарьов висловився про боротьбу за чемпіонство
Також Віталій Пономарьов звернув увагу на результативність стандартних положень, які ЛНЗ відпрацьовував на тренуваннях. При цьому він визнав, що суперник мав перевагу в окремих відрізках зустрічі.
"Грали перша та друга команди, і я вважаю, що гра вболівальникам сподобалася. Хочу подякувати гравцям, які виконали майже все, що просили. Це позитивний результат, і з урахуванням матчу на зборах ми в трьох зустрічах не програли "Шахтарю". Головне завдання — конкурентна команда, і ми ще її не створили", — заявив тренер.
Віталій Пономарьов додав, що конкурувати з "Шахтарем" складно через глибину складу суперника.
Після 23 турів обидві команди мають по 51 очку і посідають перші позиції в таблиці.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE процитував звернення чемпіона світу з боксу Олександра Усика до українців з приводу Великодня.
Також Новини.LIVE писали, що ще один небезпечний суперник кинув виклик Олександру Усику і зібрався відвідати бій із Ріко Верхувеном.
