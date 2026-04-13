Пономарьов прокоментував нічию ЛНЗ і Шахтаря та боротьбу за чемпіонство

Віталій Пономарьов під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував нічию з донецьким "Шахтарем" у 23-му турі УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Зустріч пройшла в Черкасах і стала центральною в турі.

Після матчу обидві команди зберегли рівність очок у турнірній таблиці, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "УПЛ ТБ".

Тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов зазначив, що матч вийшов інтенсивним та відповідав статусу протистояння лідерів. Він підкреслив, що команда виконала поставлені завдання і показала конкурентну гру.

Момент матчу "Шахтаря" з "ЛНЗ". Фото: пресслужба "гірників"

Пономарьов висловився про боротьбу за чемпіонство

Також Віталій Пономарьов звернув увагу на результативність стандартних положень, які ЛНЗ відпрацьовував на тренуваннях. При цьому він визнав, що суперник мав перевагу в окремих відрізках зустрічі.

"Грали перша та друга команди, і я вважаю, що гра вболівальникам сподобалася. Хочу подякувати гравцям, які виконали майже все, що просили. Це позитивний результат, і з урахуванням матчу на зборах ми в трьох зустрічах не програли "Шахтарю". Головне завдання — конкурентна команда, і ми ще її не створили", — заявив тренер.

Віталій Пономарьов додав, що конкурувати з "Шахтарем" складно через глибину складу суперника.

Після 23 турів обидві команди мають по 51 очку і посідають перші позиції в таблиці.

