Главная Спорт Пономарев объяснил, как ЛНЗ сумел отобрать очки у Шахтера

Пономарев объяснил, как ЛНЗ сумел отобрать очки у Шахтера

Дата публикации 13 апреля 2026 17:11
Пономарев прокомментировал ничью ЛНЗ и Шахтера и борьбу за чемпионство
Виталий Пономарев во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал ничью с донецким "Шахтером" в 23-м туре УПЛ. Поединок завершился со счетом 2:2. Встреча прошла в Черкассах и стала центральной в туре.

После матча обе команды сохранили равенство очков в турнирной таблице, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "УПЛ ТБ". 

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отметил, что матч получился интенсивным и соответствовал статусу противостояния лидеров. Он подчеркнул, что команда выполнила поставленные задачи и показала конкурентную игру. 

Атака "Шахтера" в матче с ЛНЗ 13 апреля 2026 года
Момент матча "Шахтера" с "ЛНЗ". Фото: пресс-служба "горняков"

Пономарев высказался о борьбе за чемпионство

Также Виталий Пономарев обратил внимание на результативность стандартных положений, которые ЛНЗ отрабатывал на тренировках. При этом он признал, что соперник имел преимущество в отдельных отрезках встречи.

"Играли первая и вторая команды, и я считаю, что игра болельщикам понравилась. Хочу поблагодарить игроков, которые выполнили почти все, что просили. Это позитивный результат, и с учетом матча на сборах мы в трех встречах не проиграли "Шахтеру". Главная задача — конкурентная команда, и мы еще ее не создали", — заявил тренер.

Виталий Пономарев добавил, что конкурировать с "Шахтером" сложно из-за глубины состава соперника.

После 23 туров обе команды имеют по 51 очку и занимают первые позиции в таблице. 

футбол ФК Шахтер УПЛ ЛНЗ Виталий Пономарев
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
