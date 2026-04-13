Пономарев прокомментировал ничью ЛНЗ и Шахтера и борьбу за чемпионство

Виталий Пономарев во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал ничью с донецким "Шахтером" в 23-м туре УПЛ. Поединок завершился со счетом 2:2. Встреча прошла в Черкассах и стала центральной в туре.

After the match, both teams maintained equal points in the standings.

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отметил, что матч получился интенсивным и соответствовал статусу противостояния лидеров. Он подчеркнул, что команда выполнила поставленные задачи и показала конкурентную игру.

Момент матча "Шахтера" с "ЛНЗ". Фото: пресс-служба "горняков"

Пономарев высказался о борьбе за чемпионство

Также Виталий Пономарев обратил внимание на результативность стандартных положений, которые ЛНЗ отрабатывал на тренировках. При этом он признал, что соперник имел преимущество в отдельных отрезках встречи.

"Играли первая и вторая команды, и я считаю, что игра болельщикам понравилась. Хочу поблагодарить игроков, которые выполнили почти все, что просили. Это позитивный результат, и с учетом матча на сборах мы в трех встречах не проиграли "Шахтеру". Главная задача — конкурентная команда, и мы еще ее не создали", — заявил тренер.

Виталий Пономарев добавил, что конкурировать с "Шахтером" сложно из-за глубины состава соперника.

После 23 туров обе команды имеют по 51 очку и занимают первые позиции в таблице.

