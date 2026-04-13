Туран заявил о проблемах Шахтера после ничьей с ЛНЗ

Арда Туран наблюдает за игрой "горняков".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал ничью с ЛНЗ в 23-м туре Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:2 и прошел в Черкассах. После этой игры команды сохранили равенство очков в турнирной таблице.

У турецкого наставника результат поединка оставил смешанные впечатления.

Арда Туран признал, что его команда неудачно провела первый тайм, однако после перерыва сумела прибавить. Тренер подчеркнул, что доволен действиями донецкого "Шахтера" во второй половине встречи.

Туран указал на сложный график

Также тренер обратил внимание на плотный календарь и организационные сложности, с которыми сталкивается команда. Это влияет на подготовку к матчам.

"Жаль терять очки, но мы уважаем ЛНЗ. Сложный соперник. В борьбе за титул все в наших руках. В первом тайме играли не так, как я хотел, но во втором игра соответствовала тому, что я хочу видеть", — заявил Туран.

Тренеры Виталий Пономарев (слева) и Арда Туран.

Тренер добавил, что команда допустила слишком много стандартных положений у своих ворот, чем воспользовался соперник. Он также отметил, что "Шахтер" продолжает бороться за чемпионство и рассчитывает на улучшение результатов.

Туран отметил, что "горняки" вынуждены готовиться к матчам в сложных условиях. Он привел пример с переносом встречи против "Зари", дата которой до сих пор не определена. "Шахтер", представляя Украину в еврокубках, сталкивается с дополнительной нагрузкой, однако клубу не идут навстречу. Тренер подчеркнул, что плотный график, сложные выезды и длительные переезды лишь усложняют ситуацию.

