Туран назвал приоритет Шахтера перед вторым матчем с АЗ

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций против АЗ Алкмаар. Наставник подчеркнул, что команда настроена бороться за победу в турнире.

Игроки донецкого "Шахтера" перед матчем с ЛНЗ. Фото: "Шахтер"

Туран нацелен на выход в Лигу чемпионов

Туран отреагировал на слова президента клуба относительно приоритета на чемпионстве, подчеркнув, что тренерский штаб ставит перед собой задачу выигрывать все турниры.

"Президенты клубов имеют свои желания, но тренеры хотят выигрывать все", — заявил Арда.

По словам наставника, "Шахтер" серьезно настроен на победу в еврокубке и стремится добраться до финальной стадии турнира в Лейпциге.

Отдельно тренер подтвердил, что команда понимает турнирные расклады и возможность напрямую попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Знаем, что нам нужно 4,5 очка для этого. Если мы этого хотим, нужно выигрывать", — сказал Туран.

Также тренер отметил, что потенциальный выход в Лигу чемпионов станет важным достижением не только для клуба, но и для всего украинского футбола.

Ответный матч между "Шахтером" и АЗ Алкмаар состоится 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени. В первом матче "горняки" одержали убедительную победу со счетом 3:0.

