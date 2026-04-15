Главная Спорт Туран рассказал о главной цели Шахтера на конец сезона

Дата публикации 15 апреля 2026 23:59
Туран назвал приоритет Шахтера перед вторым матчем с АЗ
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций против АЗ Алкмаар. Наставник подчеркнул, что команда настроена бороться за победу в турнире.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Игроки донецкого Шахтера
Игроки донецкого "Шахтера" перед матчем с ЛНЗ. Фото: "Шахтер"

Туран нацелен на выход в Лигу чемпионов

Туран отреагировал на слова президента клуба относительно приоритета на чемпионстве, подчеркнув, что тренерский штаб ставит перед собой задачу выигрывать все турниры.

"Президенты клубов имеют свои желания, но тренеры хотят выигрывать все", — заявил Арда.

По словам наставника, "Шахтер" серьезно настроен на победу в еврокубке и стремится добраться до финальной стадии турнира в Лейпциге.

Читайте также:

Отдельно тренер подтвердил, что команда понимает турнирные расклады и возможность напрямую попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Знаем, что нам нужно 4,5 очка для этого. Если мы этого хотим, нужно выигрывать", — сказал Туран.

Также тренер отметил, что потенциальный выход в Лигу чемпионов станет важным достижением не только для клуба, но и для всего украинского футбола.

Ответный матч между "Шахтером" и АЗ Алкмаар состоится 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени. В первом матче "горняки" одержали убедительную победу со счетом 3:0.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что скандальный румын Бленуце покинул киевское "Динамо".

Ранее Новини.LIVE информировал, что Элина Свитолина ответила, почему развивает падел.

ФК Шахтер еврокубки Арда Туран
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
