Саленко здивував прогнозом на виступ Шахтаря в залишку сезону

Саленко здивував прогнозом на виступ Шахтаря в залишку сезону

Дата публікації: 15 квітня 2026 13:53
Саленко дав прогноз на боротьбу Шахтаря за чемпіонство та єврокубки
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко прокоментував перспективи "Шахтаря" в поточному сезоні УПЛ. Приводом для оцінки став матч проти ЛНЗ, що завершився внічию 2:2. За підсумками зустрічі боротьба за чемпіонство залишається відкритою.

Донецький клуб зберігає позиції серед лідерів турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Олег Саленко зазначив, що результат центрального матчу туру не змінив розстановку сил у таблиці. "Шахтар" має гру в запасі, що може вплинути на подальшу боротьбу.

Шахтер празднует гол в матче чемпионата Украины с ЛНЗ 13 апреля 2026 года
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Саленко висловився про шанси Шахтаря на титули

При цьому конкуренти продовжують зберігати шанси на високі місця. Інтрига в чемпіонаті залишається до останніх турів. Примітно, що в цьому сезоні "гірники" борються не тільки з "Динамо", яке проводить невдалий сезон, а й з іншими суперниками.

"Матч вийшов видовищним і цікавим, уболівальники отримали задоволення. Усі залишилися при своїх, хоча ЛНЗ міг розраховувати на більше. Однак я вважаю, що "Шахтар" свого не упустить. Не виключаю, що команда може досягти успіху і на міжнародній арені", — заявив експерт.

Саленко також звернув увагу на календар "Шахтаря" до кінця сезону. Він підкреслив, що щільний графік вимагатиме максимальної концентрації і використання глибини складу. За його словами, найближчі матчі можуть вплинути на розподіл місць у таблиці. У наступному турі "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям", і цей результат також матиме значення для чемпіонських перегонів.

спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Олег Саленко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
