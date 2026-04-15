Саленко удивил прогнозом на выступление Шахтера в остатке сезона

Саленко удивил прогнозом на выступление Шахтера в остатке сезона

Дата публикации 15 апреля 2026 13:53
Саленко дал прогноз на борьбу Шахтера за чемпионство и еврокубки
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал перспективы "Шахтера" в текущем сезоне УПЛ. Поводом для оценки стал матч против ЛНЗ, завершившийся вничью 2:2. По итогам встречи борьба за чемпионство остается открытой.

Донецкий клуб сохраняет позиции среди лидеров турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Олег Саленко отметил, что результат центрального матча тура не изменил расстановку сил в таблице. "Шахтер" имеет игру в запасе, что может повлиять на дальнейшую борьбу. 

Шахтер празднует гол в матче чемпионата Украины с ЛНЗ 13 апреля 2026 года
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Саленко высказался о шансах Шахтера на титулы

При этом конкуренты продолжают сохранять шансы на высокие места. Интрига в чемпионате остается до последних туров. Примечательно, что в этом сезоне "горняки" борются не только с "Динамо", которое проводит неудачный сезон, но и с другими соперниками. 

"Матч получился зрелищным и интересным, болельщики получили удовольствие. Все остались при своих, хотя ЛНЗ мог рассчитывать на большее. Однако я считаю, что "Шахтер" своего не упустит. Не исключаю, что команда может добиться успеха и на международной арене", — заявил эксперт.

Саленко также обратил внимание на календарь "Шахтера" до конца сезона. Он подчеркнул, что плотный график потребует максимальной концентрации и использования глубины состава. По его словам, ближайшие матчи могут повлиять на распределение мест в таблице. В следующем туре "Шахтер" встретится с "Полесьем", и этот результат также будет иметь значение для чемпионской гонки.

спорт футбол ФК Шахтер УПЛ Олег Саленко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
