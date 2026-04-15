Саленко дал прогноз на борьбу Шахтера за чемпионство и еврокубки

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал перспективы "Шахтера" в текущем сезоне УПЛ. Поводом для оценки стал матч против ЛНЗ, завершившийся вничью 2:2. По итогам встречи борьба за чемпионство остается открытой.

Донецкий клуб сохраняет позиции среди лидеров турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Олег Саленко отметил, что результат центрального матча тура не изменил расстановку сил в таблице. "Шахтер" имеет игру в запасе, что может повлиять на дальнейшую борьбу.

Саленко высказался о шансах Шахтера на титулы

При этом конкуренты продолжают сохранять шансы на высокие места. Интрига в чемпионате остается до последних туров. Примечательно, что в этом сезоне "горняки" борются не только с "Динамо", которое проводит неудачный сезон, но и с другими соперниками.

"Матч получился зрелищным и интересным, болельщики получили удовольствие. Все остались при своих, хотя ЛНЗ мог рассчитывать на большее. Однако я считаю, что "Шахтер" своего не упустит. Не исключаю, что команда может добиться успеха и на международной арене", — заявил эксперт.

Саленко также обратил внимание на календарь "Шахтера" до конца сезона. Он подчеркнул, что плотный график потребует максимальной концентрации и использования глубины состава. По его словам, ближайшие матчи могут повлиять на распределение мест в таблице. В следующем туре "Шахтер" встретится с "Полесьем", и этот результат также будет иметь значение для чемпионской гонки.

Также портал Новини.LIVE писал о желании Владислава Супряги снова попробовать стать основным игроком киевского "Динамо".

Ранее Новини.LIVE сообщали о словах Ханса-Дитера Флика по поводу вылета каталонской "Барселоны" из Лиги чемпионов.