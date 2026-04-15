Світоліна відповіла на критику через відкриття падел-клубу в Києві

Еліна Світоліна. Фото: ФТУ

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала критику з боку вболівальників через відкриття падел-клубу в Києві. Спортсменка пояснила, чому зробила саме такий вибір на цьому етапі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ВТУ.

Еліна Світоліна. Фото: ФТУ

Новий падел-клуб Світоліної

Світоліна заявила, що відкрила клуб разом із Сергієм Стаховським, оскільки падел стрімко набирає популярності у світі. Вона вважає, що цей вид спорту є доступним для широкої аудиторії і, на відміну від тенісу, не потребує високого рівня підготовки для початку занять.

Тенісистка зазначила, що її стратегічна мета залишається незмінною — вона прагне створити тенісну академію в Україні. Водночас наразі вдалося реалізувати лише проєкт саме з падел-кортами через наявність локації, яка є замалою для тенісної академії.

Світоліна підкреслила, що відкриття клубу також має соціальну місію. За словами спортсменки, під час війни людям особливо важливо мати можливість відволікатися від стресу та підтримувати психологічне здоров’я.

Читайте також:

"Моя головна мета — популяризувати не лише теніс, а спорт загалом в Україні", — сказала тенісистка.

Еліна також додала, що падел є зручним форматом для спільного відпочинку та тренувань із друзями, що робить його привабливим для широкої аудиторії.

Наразі Еліна Світоліна є першою ракеткою України та входить до топ-10 рейтингу WTA.

