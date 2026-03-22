Спорт Світоліна несподівано програла на тисячнику в Маямі

Світоліна несподівано програла на тисячнику в Маямі

Дата публікації: 22 березня 2026 22:28
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Маямі, програвши у третьому колі американці Хейлі Батіст. Українка не змогла вийти до наступного раунду після двох перемог на старті.

Світоліна поступилася з рахунком 3:6, 5:7. Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Світоліна здивувала світ тенісу

Матч Еліни та Батіст тривав 1 годину і 39 хвилин. Українка за відведений час виконала один ейс, допустила три подвійні помилки та реалізувала три з дев’яти брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для тенісисток це була друга очна зустріч. У попередньому матчі, який відбувся у травні 2025 року на турнірі WTA 1000 у Римі, українка перемогла суперницю у трьох сетах.

У матчі в Маямі Світоліна програла перший сет із рахунком 3:6. У другій партії українка нав’язала боротьбу, але не змогла утримати ключові гейми та поступилася з рахунком 5:7.

Світоліна пропускала перше коло турніру, а в другому перемогла австралійку Емерсон Джонс. Батіст перед цим обіграла Людмилу Самсонову.

Для Світоліної цей матч став 25-м у сезоні. Українка зазнала п’ятої поразки та має показник у 20 перемог.

Також Світоліна перервала серію перемог проти суперниць, які не входять до топ-40 світового рейтингу. До цього вона виграла 13 таких матчів поспіль.

Батіст, яка посідає 45-те місце у рейтингу WTA, вперше в кар’єрі вийшла до наступного раунду турніру WTA 1000 у Маямі.

Також раніше турнір покинули українки Даяна Ястремська у другому колі та Юлія Стародубцева у третьому колі.

Нагадаємо, Сергій Ребров розпочав тренувальний збір збірної України перед плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

Глава World Athletics Себастьян Коу відзначив українських легкоатлеток Ярославу Магучіх та Юлію Левченко на чемпіонаті світу.

Еліна Світоліна Теніс WTA українські тенісисти Маямі (WTA)
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
