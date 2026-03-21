Світоліна, Костюк та Стародубцева вийшли в третє коло тисячника в Маямі

Еліна Світоліна.

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Юлія Стародубцева вийшли до третього кола турніру WTA 1000 у Маямі. Даяна Ястремська завершила виступи після другого раунду.

Про результати українок повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Юлія Стародубцева.

Стародубцева використала шанс

Стародубцева, яка є 108-ю у світовому рейтингу, здобула перемогу над Крістіною Букшею (WTA, 30), оскільки та відмовилася від продовження матчу за рахунку 6:2, 3:2 на користь українки.

Для українки це перша перемога над іспанкою, хоча загальний баланс очних зустрічей становить 2:1 на користь Букші.

У третьому колі Стародубцева зіграє проти Аманди Анісімової, яка є однією з фавориток турніру.

Раніше Юлія подолала кваліфікацію, обігравши Медісон Інгліс (WTA, 136) та Марі Стояну (WTA, 179), а також перемогла Еву Лис (WTA, 77) у першому колі.

Світоліна контролює старт

Перша ракетка України та восьма у світі Еліна Світоліна розпочала виступи з другого кола та обіграла Емерсон Джонс (WTA, 147) з рахунком 6:2, 6:4. Це була перша очна зустріч тенісисток.

У третьому колі Світоліна зустрінеться з Хейлі Баптіст, яка перемогла Людмилу Самсонову.

Еліна оформила 20-ту перемогу в сезоні та першою серед тенісисток дійшла цієї позначки. Для неї це був уже 24-й матч у поточному році.

Костюк підтвердила статус

Друга ракетка України та 28-ма в рейтингу WTA Марта Костюк здобула перемогу над Каміллою Рахімовою (WTA, 82) з рахунком 6:2, 6:4.

Українка виграла обидві очні зустрічі проти цієї суперниці.

У третьому колі Костюк зіграє проти другої ракетки світу Олени Рибакіної, яка обіграла Юлію Путінцеву.

Ястремська зупинилася у другому колі

Третя ракетка України Даяна Ястремська (WTA, 54) поступилася латвійській тенісистці Олені Остапенко (WTA, 24) з рахунком 4:6, 4:6.

Це була четверта очна зустріч тенісисток, і Остапенко збільшила перевагу до 3:1.

У першому колі українка обіграла Ешлін Крюгер (WTA, 79) — 2:6, 6:4, 7:5.

Варто зазначити, що найкращий результат у Маямі Даяна показала два роки тому, коли зуміла дійти до третього кола.

