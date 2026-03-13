Світоліна перемогла Свьонтек і вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна. Фото: .j48tennis.net

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс. У чвертьфіналі вона здолала другу ракетку світу Ігу Свьонтек з Польщі.

Матч завершився перемогою українки у трьох сетах — 6:2, 4:6, 6:4. Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Перемога Світоліної стала несподіванкою

Матч Світоліної та Свьонтек тривав 2 години 10 хвилин, за які Еліна виконала п’ять ейсів, допустила п’ять подвійних помилок та реалізувала п’ять із 11 брейк-пойнтів. Також українка тричі втратила гейм на власній подачі.

Для Світоліної це друга перемога над Свьонтек у шести очних матчах. Українка перервала серію з трьох поразок від польської тенісистки.

Еліна вдруге у кар’єрі вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі. Вперше вона досягла цієї стадії у 2019 році.

Також Світоліна здобула 11-ту перемогу над суперницею з топ-2 світового рейтингу. Востаннє їй це вдавалося у 2023 році у чвертьфіналі Вімблдону, коли вона також перемогла Свьонтек.

У півфіналі Світоліна зіграє з Оленою Рибакіною з Казахстану. Раніше вони зіграли одна з одною шість матчів й наразі у кожної з тенісисток по три перемоги.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон висловився про Олександра Усика.

Також Тайсон висловився про кар'єру Василя Ломаченка у світовому боксі.