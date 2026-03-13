Видео
Главная Спорт Свитолина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Свентек

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Свентек

Дата публикации 13 марта 2026 04:17
Свитолина обыграла Свентек в чвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Элина Свитолина. Фото: .j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале она одолела вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши.

Матч завершился победой украинки в трех сетах — 6:2, 4:6, 6:4. Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Победа Свитолиной стала неожиданностью

Матч Свитолиной и Свентек длился 2 часа 10 минут, за которые Элина выполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Также украинка трижды потеряла гейм на собственной подаче.

Для Свитолиной это вторая победа над Свентек в шести очных матчах. Украинка прервала серию из трех поражений от польской теннисистки.

Элина во второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Впервые она достигла этой стадии в 2019 году.

Также Свитолина одержала 11-ю победу над соперницей из топ-2 мирового рейтинга. Последний раз ей это удавалось в 2023 году в четвертьфинале Уимблдона, когда она также победила Свентек.

В полуфинале Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Ранее они сыграли друг с другом шесть матчей и сейчас у каждой из теннисисток по три победы.

Напомним, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался об Александре Усике.

Также Тайсон высказался о карьере Василия Ломаченко в мировом боксе.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
