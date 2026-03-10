Світоліна за годину вийшла до четвертого кола турніру в Індіан-Веллсі

Світоліна упевнено вийшла до четвертого кола тисячника у Індіан-Веллсі
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У матчі третього кола українка перемогла американку Ешлін Крюгер.
Поєдинок завершився перемогою Світоліної у двох сетах — 6:4, 6:2, повідомляє портал Новини.LIVE.
Як Світоліна здолала Крюгер
Матч тривав 1 годину 11 хвилин, за які українка виконала дві подачі навиліт та припустилася однієї подвійної помилки.
Для тенісисток це була друга зустріч між собою. Минулого року вони також грали на турнірі в Індіан-Веллсі, де Світоліна перемогла у трьох сетах.
У другому колі українська тенісистка обіграла представницю Німеччини Лауру Зігемунд, тоді як Крюгер перед цим перемогла "нейтральну" росіянку Людмилу Самсонову.
Для Світоліної це була 17-та перемога у 20 матчах у нинішньому сезоні. За цим показником українка наразі є однією з лідерок у Турі.
Також Світоліна вдруге поспіль і втретє у кар’єрі вийшла до четвертого кола турніру в Індіан-Веллсі.
У наступному раунді українка зіграє проти чешки Катержини Синякової, яка раніше сенсаційно вибила з турніру чинну чемпіонку Мірру Андрєєву.
Світоліна має позитивну статистику очних зустрічей із Синяковою — українка виграла всі чотири попередні матчі.
