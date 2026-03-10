Відео
Головна Спорт Світоліна упевнено вийшла до четвертого кола тисячника у Індіан-Веллсі

Світоліна упевнено вийшла до четвертого кола тисячника у Індіан-Веллсі

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 09:09
Світоліна за годину вийшла до четвертого кола турніру в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У матчі третього кола українка перемогла американку Ешлін Крюгер.

Поєдинок завершився перемогою Світоліної у двох сетах — 6:4, 6:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як Світоліна здолала Крюгер

Матч тривав 1 годину 11 хвилин, за які українка виконала дві подачі навиліт та припустилася однієї подвійної помилки.

Для тенісисток це була друга зустріч між собою. Минулого року вони також грали на турнірі в Індіан-Веллсі, де Світоліна перемогла у трьох сетах.

У другому колі українська тенісистка обіграла представницю Німеччини Лауру Зігемунд, тоді як Крюгер перед цим перемогла "нейтральну" росіянку Людмилу Самсонову.

Для Світоліної це була 17-та перемога у 20 матчах у нинішньому сезоні. За цим показником українка наразі є однією з лідерок у Турі.

Також Світоліна вдруге поспіль і втретє у кар’єрі вийшла до четвертого кола турніру в Індіан-Веллсі.

У наступному раунді українка зіграє проти чешки Катержини Синякової, яка раніше сенсаційно вибила з турніру чинну чемпіонку Мірру Андрєєву.

Світоліна має позитивну статистику очних зустрічей із Синяковою — українка виграла всі чотири попередні матчі.

Нагадаємо, раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, коли візьме паузу на материнство.

Мадридський "Реал" може призначити на посаду головного тренера колишнього наставника Кіліана Мбаппе.

Еліна Світоліна Теніс WTA українські тенісисти Індіан-Веллс (WTA)
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
