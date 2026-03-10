Видео
Свитолина в Индиан-Уэллсе вышла в 1/8 финала, обыграв Крюгер

Свитолина в Индиан-Уэллсе вышла в 1/8 финала, обыграв Крюгер

ru
Дата публикации 10 марта 2026 09:09
Свитолина обыграла Крюгер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Элина Свитолина. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Ее соперницей была представительница США Эшлин Крюгер.

Матч завершился победой Свитолиной в двух сетах — 6:4, 6:2, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Свитолина одолела Крюгер

Матч длился 1 час 11 минут, за которые украинка выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Для теннисисток это была вторая встреча между собой. В прошлом году они также играли на турнире в Индиан-Уэллсе, где Свитолина победила в трех сетах.

Во втором круге украинская теннисистка обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд, тогда как Крюгер перед этим победила "нейтральную" россиянку Людмилу Самсонову.

Для Свитолиной это была 17-я победа в 20 матчах в нынешнем сезоне. По этому показателю украинка сейчас является одной из лидеров в Туре.

Также Свитолина второй раз подряд и третий раз в карьере вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

В следующем раунде украинка сыграет против чешки Катержины Синяковой, которая ранее сенсационно выбила из турнира действующую чемпионку Мирру Андрееву.

Свитолина имеет положительную статистику очных встреч с Синяковой — украинка выиграла все четыре предыдущих матча.

Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, когда возьмет паузу на материнство.

Мадридский "Реал" может назначить на должность главного тренера бывшего наставника Килиана Мбаппе.

Элина Свитолина Теннис WTA украинские теннисисты Индиан-Уэллс (WTA)
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
