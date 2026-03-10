Свитолина обыграла Крюгер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина в Индиан-Уэллсе вышла в 1/8 финала, обыграв Крюгер
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Ее соперницей была представительница США Эшлин Крюгер.
Матч завершился победой Свитолиной в двух сетах — 6:4, 6:2, сообщает портал Новини.LIVE.
Как Свитолина одолела Крюгер
Матч длился 1 час 11 минут, за которые украинка выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.
Для теннисисток это была вторая встреча между собой. В прошлом году они также играли на турнире в Индиан-Уэллсе, где Свитолина победила в трех сетах.
Во втором круге украинская теннисистка обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд, тогда как Крюгер перед этим победила "нейтральную" россиянку Людмилу Самсонову.
Для Свитолиной это была 17-я победа в 20 матчах в нынешнем сезоне. По этому показателю украинка сейчас является одной из лидеров в Туре.
Также Свитолина второй раз подряд и третий раз в карьере вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.
В следующем раунде украинка сыграет против чешки Катержины Синяковой, которая ранее сенсационно выбила из турнира действующую чемпионку Мирру Андрееву.
Свитолина имеет положительную статистику очных встреч с Синяковой — украинка выиграла все четыре предыдущих матча.
