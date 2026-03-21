Свитолина, Костюк и Стародубцева вышли в третий круг тысячника в Майами

Элина Свитолина.

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева вышли в третий круг турнира WTA 1000 в Майами. Даяна Ястремская завершила выступления после второго раунда.

О результатах украинок сообщил портал Новини.LIVE.

Юлия Стародубцева.

Стародубцева использовала шанс

Стародубцева, которая является 108-й в мировом рейтинге, одержала победу над Кристиной Букшей (WTA, 30), поскольку та отказалась от продолжения матча при счете 6:2, 3:2 в пользу украинки.

Для украинки это первая победа над испанкой, хотя общий баланс очных встреч составляет 2:1 в пользу Букши.

В третьем круге Стародубцева сыграет против Аманды Анисимовой, которая является одной из фавориток турнира.

Ранее Юлия преодолела квалификацию, обыграв Мэдисон Инглис (WTA, 136) и Мари Стояну (WTA, 179), а также победила Еву Лис (WTA, 77) в первом круге.

Свитолина контролирует старт

Первая ракетка Украины и восьмая в мире Элина Свитолина начала выступления со второго круга и обыграла Эмерсон Джонс (WTA, 147) со счетом 6:2, 6:4. Это была первая очная встреча теннисисток.

В третьем круге Свитолина встретится с Хейли Баптист, которая победила Людмилу Самсонову.

Элина оформила 20-ю победу в сезоне и первой среди теннисисток дошла до этой отметки. Для нее это был уже 24-й матч в текущем году.

Костюк подтвердила статус

Вторая ракетка Украины и 28-я в рейтинге WTA Марта Костюк одержала победу над Камиллой Рахимовой (WTA, 82) со счетом 6:2, 6:4.

Украинка выиграла обе очные встречи против этой соперницы.

В третьем круге Костюк сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной, которая обыграла Юлию Путинцеву.

Ястремская остановилась во втором круге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA, 54) уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко (WTA, 24) со счетом 4:6, 4:6.

Это была четвертая очная встреча теннисисток, и Остапенко увеличила преимущество до 3:1.

В первом круге украинка обыграла Эшлин Крюгер (WTA, 79) - 2:6, 6:4, 7:5.

Стоит отметить, что лучший результат в Майами Даяна показала два года назад, когда сумела дойти до третьего круга.

