Свитолина неожиданно проиграла на тысячнике в Майами

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами, проиграв в третьем круге американке Хейли Батист. Украинка не смогла выйти в следующий раунд после двух побед на старте.

Свитолина уступила со счетом 3:6, 5:7. Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Элины и Батист длился 1 час и 39 минут. Украинка за отведенное время выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

Отметим, что для теннисисток это была вторая очная встреча. В предыдущем матче, который состоялся в мае 2025 года на турнире WTA 1000 в Риме, украинка победила соперницу в трех сетах.

В матче в Майами Свитолина проиграла первый сет со счетом 3:6. Во второй партии украинка навязала борьбу, но не смогла удержать ключевые геймы и уступила со счетом 5:7.

Свитолина пропускала первый круг турнира, а во втором победила австралийку Эмерсон Джонс. Батист перед этим обыграла Людмилу Самсонову.

Для Свитолиной этот матч стал 25-м в сезоне. Украинка потерпела пятое поражение и имеет показатель в 20 побед.

Также Свитолина прервала серию побед против соперниц, которые не входят в топ-40 мирового рейтинга. До этого она выиграла 13 таких матчей подряд.

Батист, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA, впервые в карьере вышла в следующий раунд турнира WTA 1000 в Майами.

Также ранее турнир покинули украинки Даяна Ястремская во втором круге и Юлия Стародубцева в третьем круге.

