Світоліна знову поліпшила позицію в рейтингу WTA

Еліна Світоліна святкує перемогу.

Українська спортсменка Еліна Світоліна зміцнила свою позицію в першій десятці Жіночої тенісної асоціації (WTA). Одеситка піднялася на 7 сходинку в таблиці. Вона випередила італійку Жасмін Паоліні.

Практично всі українські тенісистки покращили своє становище в рейтингу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на прес-службу WTA.

В американському Маямі пройшов тенісний турнір серії Мастерс. До третього раунду жіночого змагання пробилися одразу три українські спортсменки: Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Марта Костюк. Усі вони припинили виступ на цій стадії турніру.

Новий успіх для Світоліної

Незважаючи на ранній і досить несподіваний виліт зі змагання в Маямі, перша ракетка України зуміла піднятися з 8 на 7 позицію в рейтингу WTA. Перевага Еліни Світоліної над Жасмін Паоліні становить 58 балів. Це найкраща позиція в таблиці для представниць українського тенісу.

Марта Костюк піднялася з 28 на 27 місце, а Даяна Ястремська змінила 54 на 49 позицію. Найбільшого прогресу домоглася Дар'я Снігур, яка зробила ривок на 17 позицій і посіла 93 місце, що стало її рекордом. Також важливо відзначити Юлію Стародубцеву, яка піднялася з на 89 місце.

Першу трійку рейтингу складають Аріна Соболенко з Білорусі, Олена Рибакіна з Казахстану та Коко Гофф зі США.

