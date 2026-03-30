Свитолина снова улучшила позицию в рейтинге WTA

Элина Свитолина празднует победу. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Украинская спортсменка Элина Свитолина упрочила свою позицию в первой десятке Женской теннисной ассоциации (WTA). Одесситка поднялась на 7 строчку в таблице. Она опередила итальянку Жасмин Паолини.

Практически все украинские теннисистки улучшили свое положение в рейтинге, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу WTA.

В американском Майами прошел теннисный турнир серии Мастерс. В третий раунд женского соревнования пробились сразу три украинские спортсменки: Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Марта Костюк. Все они прекратили выступление на этой стадии турнира.

Новый успех для Свитолиной

Несмотря на ранний и достаточно неожиданный вылет из соревнования в Майами, первая ракетка Украины сумела подняться с 8 на 7 позицию в рейтинге WTA. Преимущество Элины Свитолиной над Жасмин Паолини составляет 58 баллов. Это лучшая позиция в таблице для представительниц украинского тенниса.

Марта Костюк поднялась с 28 на 27 место, а Даяна Ястремская сменила 54 на 49 позицию. Наибольшего прогресса добилась Дарья Снигур, которая совершила рывок на 17 позиций и заняла 93 место, что стало ее рекордом. Также важно отметить Юлию Стародубцеву, которая поднялась с на 89 место.

Первую тройку рейтинга составляют Арина Соболенко из Беларуси, Елена Рыбакина из Казахстана и Коко Гофф из США.

