Свитолина снова улучшила позицию в рейтинге WTA

Свитолина снова улучшила позицию в рейтинге WTA

Дата публикации 30 марта 2026 12:46
Элина Свитолина празднует победу. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Украинская спортсменка Элина Свитолина упрочила свою позицию в первой десятке Женской теннисной ассоциации (WTA). Одесситка поднялась на 7 строчку в таблице. Она опередила итальянку Жасмин Паолини. 

Практически все украинские теннисистки улучшили свое положение в рейтинге, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу WTA. 

В американском Майами прошел теннисный турнир серии Мастерс. В третий раунд женского соревнования пробились сразу три украинские спортсменки: Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Марта Костюк. Все они прекратили выступление на этой стадии турнира. 

Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Новый успех для Свитолиной

Несмотря на ранний и достаточно неожиданный вылет из соревнования в Майами, первая ракетка Украины сумела подняться с 8 на 7 позицию в рейтинге WTA. Преимущество Элины Свитолиной над Жасмин Паолини составляет 58 баллов. Это лучшая позиция в таблице для представительниц украинского тенниса. 

Марта Костюк поднялась с 28 на 27 место, а Даяна Ястремская сменила 54 на 49 позицию. Наибольшего прогресса добилась Дарья Снигур, которая совершила рывок на 17 позиций и заняла 93 место, что стало ее рекордом. Также важно отметить Юлию Стародубцеву, которая поднялась с на 89 место. 

Первую тройку рейтинга составляют Арина Соболенко из Беларуси, Елена Рыбакина из Казахстана и Коко Гофф из США. 

Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
