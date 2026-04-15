Свитолина ответила на критику из-за открытия падел-клуба в Киеве

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала критику со стороны болельщиков из-за открытия падел-клуба в Киеве. Спортсменка объяснила, почему сделала именно такой выбор на этом этапе.

Свитолина заявила, что открыла клуб вместе с Сергеем Стаховским, поскольку падел стремительно набирает популярность в мире. Она считает, что этот вид спорта является доступным для широкой аудитории и, в отличие от тенниса, не требует высокого уровня подготовки для начала занятий.

Теннисистка отметила, что ее стратегическая цель остается неизменной — она стремится создать теннисную академию в Украине. В то же время пока удалось реализовать только проект именно с падел-кортами из-за наличия локации, которая слишком мала для теннисной академии.

Свитолина подчеркнула, что открытие клуба также имеет социальную миссию. По словам спортсменки, во время войны людям особенно важно иметь возможность отвлекаться от стресса и поддерживать психологическое здоровье.

"Моя главная цель — популяризировать не только теннис, а спорт в целом в Украине", — сказала теннисистка.

Элина также добавила, что падел является удобным форматом для совместного отдыха и тренировок с друзьями, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

Сейчас Элина Свитолина является первой ракеткой Украины и входит в топ-10 рейтинга WTA.

