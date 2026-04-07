Світоліна запросила Усик та ще багатьох селебріті на відкриття падел-кортів

Дата публікації: 7 квітня 2026 09:45
Світоліна відкрила падел-клуб у Києві та зібрала різноманітних зірок
Катерина Усик та Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Українська тенісистка, сьома ракетка світу Еліна Світоліна відкрила у Києві власний клуб із гри в падел під назвою SVITO. На заході були присутні українські спортсмени та медійні особи.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Еліни.

Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна вклала інвестиції в український бізнес

Світоліна поділилася кадрами з події у соціальних мережах. На фото зафіксовані гості заходу, а також сама тенісистка під час презентації нового спортивного простору.

Серед запрошених були дружина Олександра Усика Катерина, колишній український тенісист Сергій Стаховський та олімпійський чемпіон з боротьби і народний депутат Жан Беленюк. Також на відкриття завітали журналісти та представники українського шоу-бізнесу.

Сергій Стаховський та Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Клуб SVITO спеціалізується на паделі — виді спорту, який поєднує елементи тенісу та сквошу. Відкриття такого простору в Києві стало частиною розвитку цього напрямку в Україні. Наразі активно падел в Україні просуває глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко, з яким Світоліна добре знайома і співпрацювала у фонді UNITED24.

Жан Беленюк на відкритті падел-кортів Світоліної. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна залишається однією з ключових фігур українського спорту. Вона є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020 та колишньою третьою ракеткою світу. Наразі вона є найкращою тенісисткою в історії України.

Станом на квітень 2026 року тенісистка посідає сьоме місце у світовому рейтингу WTA та є лідеркою українського жіночого тенісу. У її активі 19 титулів WTA, останній із яких вона здобула у січні 2026 року на турнірі в Окленді.

Автор:
